Villa Ypsilon: Δεν θα πιστέψεις πού βρίσκεται το ελληνικό σπίτι για το οποίο συζητούν διεθνώς!

Υπάρχουν κάποια σπίτια που δεν χρειάζονται να κάνουν «θόρυβο» για να σε κερδίσουν. Είναι εκείνα που νιώθεις ότι έχουν γεννηθεί από το ίδιο το τοπίο, σαν να υπήρχαν πάντα, απλώς κάποιος τους έδωσε σχήμα. Η Villa Ypsilon στη Φοινικούντα ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία, ένα σπίτι που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει… και τελικά εντυπωσιάζει ακριβώς γι’ αυτό.

Όταν η αρχιτεκτονική δεν επιδεικνύεται

Το έργο των LASSA architects παρουσιάστηκε στο ArchDaily, κάτι που από μόνο του είναι μια ένδειξη ότι το πρότζεκτ έχει πραγματική αξία και όχι απλώς καλή φωτογράφιση. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι το “ποιος το πρόσεξε”, αλλά το “γιατί”.

Η Villa Ypsilon έχει μια φιλοσοφία που δεν συναντάς συχνά στα μεσογειακά σπίτια. Δεν υψώνεται, δεν απαιτεί χώρο, δεν προσπαθεί να γίνει «θέαμα». Αντίθετα, χαμηλώνει, απλώνεται και αγκαλιάζει το φυσικό ανάγλυφο σαν να είναι μέρος του.

Η πράσινη στέγη που μοιάζει με διαδρομή και όχι με στέγη

Το χαρακτηριστικό σχήμα Υ δεν είναι αρχιτεκτονικό τρικ, αλλά η καρδιά της ιδέας. Μια πράσινη επιφάνεια που λειτουργεί σαν ήρεμη διαδρομή πάνω από το σπίτι, περπάτας και νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα φυσικό μπαλκόνι πάνω από τον ελαιώνα, με τη θάλασσα να απλώνεται σαν σκηνικό από κάτω.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η στέγη είναι ίσως η πιο «ζωντανή» πλευρά του σπιτιού. Όχι ως statement, αλλά ως εμπειρία. Είναι από εκείνα τα στοιχεία που σε κάνουν να καταλαβαίνεις ότι εδώ η αρχιτεκτονική δεν πατάει φρένο στη φύση, της αφήνει όλη τη σκηνή.

Μία κατοικία 150 τ.μ. που κάνει το λιτό να μοιάζει πλούσιο

Το εσωτερικό της Villa Ypsilon δεν βασίζεται στα φαντεζί στοιχεία που συνήθως βλέπουμε σε viral σπίτια. Εδώ η πολυτέλεια έχει τον τρόπο της, με καθαρές γραμμές, φυσικό φως που μπαίνει σαν να το έχει σκηνοθετήσει κάποιος, και υλικά που δεν «φωνάζουν», αλλά αφήνουν τη θέα να κάνει τη δουλειά. Το σπίτι είναι μίνιμαλ, όχι από τάση, αλλά από λογική. Οι χώροι ακολουθούν τη γεωμετρία του Y, καδράροντας διαφορετικά σημεία του τοπίου. Δεν υπάρχει κάτι περιττό. Είναι η αίσθηση του χώρου που σε κερδίζει.

Η διεθνής αναγνώριση

Ναι, η Villa Ypsilon συζητήθηκε, παρουσιάστηκε και ξεχώρισε. Ναι, βρέθηκε σε shortlist διεθνούς βράβευσης στο ArchDaily.

Και ναι, αυτό είναι σημαντικό, όχι επειδή «πήρε πρωτιά», αλλά επειδή απέδειξε ότι μια ελληνική κατοικία μπορεί να κερδίσει προσοχή χωρίς να χρησιμοποιεί φανταχτερά κόλπα. Η αξία της δεν βρίσκεται σε τίτλους και κορώνες, αλλά στο ότι έκανε πολλούς να μιλήσουν για τη διακριτική, βιωματική πλευρά της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Αγκάλιασε το τοπίο, σεβάστηκε τη γη, έβαλε τη φύση στο κέντρο και άφησε την αρχιτεκτονική να λειτουργήσει σαν πλαίσιο, όχι σαν πρωταγωνίστρια.

Και κάπως έτσι, η Villa Ypsilon κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, ήσυχα και κομψά παραδείγματα της νέας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκείνης που δεν χρειάζεται υπερβολές για να σε μαγέψει.