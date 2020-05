Η εντυπωσιακέ έκθεση «Ζωή και θάνατος στην Πομπηία και το Ηρακουλάνιο» είναι πλέον διαθέσιμη για το κοινό online και δωρεάν από το Βρετανικό Μουσείο. Πρόκειται για την φυσική έκθεση του 2013 «Life and death in Pompeii and Herculaneum» (Ζωή και θάνατος στην Πομπηία και το Ηρακουλάνιο), που αποτέλεσε και μεγάλη επιτυχία για το μουσείο. Τώρα, δίνεται η ευκαιρία σε χρήστες από ολόκληρο τον κόσμο να την επισκεφτούν ψηφιακά.

Το Μουσείο αποφάσισε να παρουσιάσει την έκθεση σαν να πρόκειται για μια ιδιωτική προβολή – ξενάγηση με στοιχεία για τον πλούτο και τις ανέσεις της Πομπηίας την περίοδο πριν από την έκρηξη του Βαζούβιου και τη μεγάλη καταστροφή. Τοιχογραφίες και γλυπτά από κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και κήποι αποκαλύπτουν το στιλ και το μεγαλείο των πλούσιων σπιτιών της πόλης. Μαγειρικά σκεύη, θερμάστρες, καναπέδες και λαμπτήρες, καταστήματα και λουτρά παρουσιάζουν την εικόνα ενός κόσμου που μοιάζει αρκετά με το δικό μας.

Το 79 μ.Χ., η έκρηξη του Βεζούβιου κατέπληξε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Tο Βρετανικό μουσείο σημειώνει τον παραλληλισμό με την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες θεωρούν ότι μπορούν να ελέγξουν απολύτως την τύχη τους και τελικά γίνονται «θύματα» της θανατηφόρας διασποράς ενός ιού.

Η έκθεση Life and death in Pompeii and Herculaneum κάνει μια διαδικτυακή διαδρομή στην έκθεση του 2013 προσφέροντας παράλληλα μια ματιά στον καθρέπτη της ιστορίας.

Οι κάτοικοι της Πομπηίας δε φαντάστηκαν ποτέ, όπως και οι σύγχρονες κοινωνίες, ότι μια φονική απειλή μπορεί να παραμονεύει. Πίστευαν ότι η τρύπα του Βεζούβιου ήταν η είσοδος στον Άδη, αγνοώντας τα στοιχεία της γεωλογικής δραστηριότητας της περιοχής. Το χώμα του ηφαιστείου φαινόταν ευεργετικό για την καλλιέργεια των αμπελιών τους, μάλιστα ένας πίνακας που βρέθηκε στην Πομπηία απεικονίζει το βουνό καλυμμένο με σταφύλια, ενώ ο θεός του κρασιού Βάκχος στέκεται δίπλα του δίνοντας την ευλογία του.

Η Πομπηία έχει ανασκαφεί, όμως στο Ηρακουλάνιο, την πόλη δίπλα στη θάλασσα, υπάρχουν πλήθος σκελετών, στις περιορισμένες ανασκαφές που έχουν γίνει, σκελετοίανθρώπων που κατέφυγαν στο λιμάνι προκειμένου να σωθούν από το πυκνό σύννεφο και τη λάβα του Βεζούβιου.

Σήμερα στη σύγχρονη πόλη που είναι χτισμένη στα ερείπια της ρωμαϊκής ζουν περίπου 54.000 άνθρωποι.

Το Pompeii Live του Βρετανικού Μουσείου (πατήστε στον σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον της έκθεσης) έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 20 Μαΐου.