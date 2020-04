Ευτυχώς που αυτές τις μέρες υπάρχουν τόσες πολλές ψηφιακές περιηγήσεις που για λίγο ξεχνάμε ότι παραμένουμε στο σπίτι εδώ και εβδομάδες. Στην λίστα έρχεται να προστεθεί και η ψηφιακή περιήγηση στο σπίτι της πρωτοποριακής ζωγράφου Φρίντα Κάλο, το Casa Azul.

Στο «μπλε σπίτι» (όπως μεταφράζεται από τα ισπανικά) η Φρίντα πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Είναι ο προσωπικός της χώρος όπου διοχέτευε την έμπνευση και μέσα στον οποίον «γεννήθηκαν» τόσα ιστορικά πλέον έργα της.

Σήμερα το σπίτι ονομάζεται «Frida Kahlo Museum» και βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού. Εκεί ακριβώς θα «ταξιδέψουμε» σήμερα με την βοήθεια της διαδικτιακής πλατφόρμας του μουσείου. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε την περιήγηση.

Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε μια 360 μοιρών περιήγηση στο πρώην σπίτι και κήπο της εμβληματικής σουρεαλίστριας ζωγράφου και ακτιβίστριας.

Μπαίνουμε στο εσωτερικό του Μουσείου – Σπίτι της Φρίντα Κάλο

Η βίλα περιέχει κάποιους από τους πλέον σημαντικούς πίνακές της. Συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των «Long Live Life», «Frida and the Caesarian Operation» και «Portrait of My Father».

Στο σπίτι υπάρχουν τα αυθεντικά έπιπλα από την περίοδο που η Κάλο ζούσε εκεί. Επίσης, υπάρχουν και προσωπικά αντικείμενά της, έργα μεξικανικής λαϊκής τέχνης και έργα του συζύγου της, του – επίσης – παγκοσμίως γνωστού ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα.

Η εικονική έκθεση «Appearances Can Be Deceiving» φιλοξενεί περισσότερα από 300 αντικείμενα που είχε στην κατοχή της η Φρίντα, μεταξύ των οποίων και τα αναγνωρίσιμα από όλους ενδύματά της: μεξικανικά φορέματα, περίτεχνα κεντημένες μπλούζες και ζωηρόχρωμες φούστες. Στο υπνοδωμάτιό της βρίσκεται το προσθετικό πόδι το οποίο παρήγγειλε να φτιάξουν για αυτήν μετά τον ακρωτηριασμό του 1953.