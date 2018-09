Τι θα κάνεις αυτή την εβδομάδα; Αν ακόμα το σκέφτεσαι σου ετοιμάσαμε μια εβδομαδιαία ατζέντα σε περίπτωση που θέλεις να κάτσεις σπίτι ή να βγεις έξω. Τι θα γίνει λοιπόν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα; Όλα τα events που δεν πρέπει να χάσεις.

Δευτέρα 17/9

Η τελετή απονομής των 70ων Βραβείων EMMY® θα προβληθεί ζωντανά τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου στις 03.00 μετά τα μεσάνυχτα, αποκλειστικά από το FOX Life, και σε επανάληψη την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις 21.00, ενώ θα είναι επίσης διαθέσιμη on demand μέσω FOX Play. To FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova, Vodafone TV και WIND VISION. Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου εκπρόσωποι από τη βιομηχανία του θεάματος και των τεχνών, θα συναντηθούν στο Microsoft Theater του Los Angeles, για να βραβεύσουν τα καλύτερα προγράμματα της τηλεοπτικής prime time ζώνης της Αμερικής, όπως επιλέχθηκαν από την Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών. Τη φαντασμαγορική τελετή θα παρουσιάσει το εκρηκτικό δίδυμο Michael Che και Colin Jost, ενώ οι Taraji P. Henson, Alec Baldwin, Rachel Brosnahan, Millie Bobby Brown, Michael Douglas, Tina Fey, Kit Harington, Kate McKinnon, Tracy Morgan, Bob Odenkirk, Sandra Oh, Constance Wu συμπληρώνουν το all-star line up των παρουσιαστών που θα μας χαρίσουν απολαυστικές στιγμές απονέμοντας τα βραβεία!

Τρίτη 18/9

Για μία ακόμη χρονιά τα Amigos Mexican bar restaurants γιορτάζουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο την ημέρα της Ανεξαρτησίας του Μεξικού, προσκαλώντας όλους τους λάτρεις της χώρας της αγαύης στο Amigos Γλυφάδας για να χαρίσουν το «χαμόγελο» στα παιδάκια της Μ.Κ.Ο. «ΚΙΒΩΤΟΣ του ΚΟΣΜΟΥ»! Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, στις 9μμ, στο Amigos της Γλυφάδας γιορτάζουμε αυτήν την ξεχωριστή επέτειο για το Μεξικό με άφθονη μαργαρίτα Cuervo, μοναδικές Μεξικάνικες γεύσεις αλλά και ξέφρενους latin ρυθμούς με live salsa από το γνωστό Brazolatin dance group!

Όλα τα έσοδα αυτής της επετειακής fiesta, που διοργανώνεται από τα Amigos με την ευγενή υποστήριξη της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα, θα διατεθούν στον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού του Πατέρα Αντώνιου, «ΚΙΒΩΤΟΣ του ΚΟΣΜΟΥ»!

Τετάρτη 19/9

Η COSMOTE TV στηρίζει, ως Μεγάλος Χορηγός, το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, έναν από τους δημοφιλέστερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας μας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, θα κάνει φέτος πρεμιέρα με την προβολή της νέας ταινίας του βραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι, «Ψυχρός Πόλεμος», την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η ταινία, η οποία απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, θα προβληθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας, παρουσία του ίδιου του σκηνοθέτη, ενώ με αφορμή τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ, θα παρουσιασθεί ένα spotlight σε εκλεκτές ταινίες της φιλμογραφίας του. Η πρώτη τηλεοπτική προβολή της ταινίας «Ψυχρός Πόλεμος» θα γίνει στην COSMOTE TV.

Πέμπτη 20/9

Πέμπτη σήμερα και πάμε σινεμά! Το «Κανείς δεν ήξερε να κλαίει» είναι η νέα ταινία που θα σε εντυπωσιάσει. Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής (Serge Requet Barville) και μία νεαρή οικονομολόγος (Μαργαρίτα Πανουσοπούλου), φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του. Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και όχι μόνο… no banks, nο streets, no cars, no rooms to let. Εκεί θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο (Μπάμπης Χατζηδάκης) και την πληθωρική χήρα του νησιού (Φωτεινή Τσακίρη), θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και στον σαγηνευτικό αυτόν τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πάντα.

Παρασκευή 21/9

Το Skywalker.gr, το πρώτο jobsite στην Ελλάδα, διοργανώνει και φέτος το σημαντικότερο γεγονός για την εργασία, το Athens #JobFestival 2018, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 μέχρι τις 18:00. Βασικός σκοπός του Athens #JobFestival 2018 είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας με τη φυσική συνάντηση εργοδοτών με υποψήφιους εργαζομένους. Οι στόχοι του Athens #JobFestival 2018 είναι:

H διενέργεια προγραμματισμένων συνεντεύξεων υποψηφίων που έχουν προηγουμένως στείλει το βιογραφικό τους με εταιρίες που αναζητούν προσωπικό

υποψηφίων που έχουν προηγουμένως στείλει το βιογραφικό τους με εταιρίες που αναζητούν προσωπικό Η συνάντηση υποψηφίων με κορυφαίες εταιρίες από διάφορους κλάδους

από διάφορους κλάδους Η απόκτηση σημαντικών επαγγελματικών δεξιοτήτων , συνυφασμένων με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας

, συνυφασμένων με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας Η γνωριμία και η κατανόηση των βασικών εργαλείων στην αναζήτηση εργασίας

και η Η βελτιστοποίηση των βιογραφικών των υποψηφίων από εξειδικευμένους συμβούλους

των υποψηφίων από Η επικοινωνία και η δικτύωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων

και η μεταξύ όλων των συμμετεχόντων Η συνεργασία έμπειρων στελεχών με ταλαντούχους υποψηφίους

Σάββατο 22/9

Έχεις παιδιά ή ανηψάκια και σκέφτεσαι τι θα κάνεις σήμερα Σάββατο; Στο αγαπημένο μας Mc ArthurGlen από τις 12:00 ως τις 13:00, ο μαγικός κόσμος των Ολύμπιων θεών της PLAYMOBIL ζωντανεύει με μία παράσταση με πραγματικούς ηθοποιούς: Η μυθολογία μπλέκεται με το παιχνίδι και το γέλιο και δημιουργεί μία μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να παίξουν και να μάθουν με τον πλέον διαδραστικό τρόπο και την αγαπημένη τους παρέα, τα PLAYMOBIL.

Κυριακή 23/9

Κυριακή σήμερα και πραγματικά είναι μέρα χαλάρωσης στο αγαπημένο μας στέκι στον Πειραιά, το Okio. Από το πρωί για καφέ μέχρι αργά το βράδυ θα βρεις τα πιο νόστιμα πιάτα για να συνοδεύσεις τη μπύρα ή το κρασί σου. Επίσης μη ξεχάσεις να απολαύσεις απίθανα κοκτέιλ (το δικό μας αγαπημένο είναι το Speedy Gonzales) Ενώ τώρα που σιγά σιγά χειμωνιάζει ετοιμάσου γιατί super events έρχονται παρέα με τους πιο γνωστούς τραγουδιστές οπότε αναμφίβολα δίνουμε ραντεβού εκεί.