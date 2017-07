Καλοκαίρι σημαίνει παραλία, διακοπές και ένα βιβλίο στο χέρι! ‘Ηρθε η ώρα να απολαύσετε μοναδικά μυθιστορήματα που σας προσφέρουν οι εκδόσεις Διόπτρα, ιστορίες γεμάτες έρωτες, πάθη και μυστήριο!



Η Εξόριστη Πριγκίπισσα

Μια ρομαντική ιστορία αγάπης με ηρωίδα μια όμορφη εξόριστη πριγκίπισσα και έναν αρρενωπό άνδρα που θα κάνει τα πάντα για να την κατακτήσει… Η Johanna Lindsey καθιερώθηκε ως μία από τις πιο δημοφιλείς συγγραφείς στο ρομαντικό ιστορικό μυθιστόρημα, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο!



Ματωμένα Εντελβάις

Γενεύη 1956. Η σκοτεινή ιστορία μιας νέας γυναίκας που η μοίρα της την μπλέκει σε έναν αγώνα επιβίωσης, διεκδίκησης, μίσους και αγάπης. Μια ιστορία βαπτισμένη σε ερωτευμένο αίμα… Η Γιώτα Γουβέλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μεσολόγγι. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστορήματά της Η Μουσική του Κόσμου (2010), Το Σκίτσο (2011), Το Κεντρί της Πεταλούδας (2013), Το Μαγεμένο Ποτάμι (2014), Η Πρώτη Κυρία (2015) και Η Νύφη της Μασσαλίας (2016).



Έγκλημα στην οικογένεια του Σερ Τζέιμς

Η Λετίσια Ροντ, χήρα ενός πάστορα, εξιχνιάζει άλυτα μυστήρια με μοναδική οξυδέρκεια και απόλυτη διακριτικότητα. Μια ιστορία μυστηρίου με τον αέρα της κλασικής αστυνομικής λογοτεχνίας που θα γοητεύσει τους λάτρεις των υποθέσεων της Μις Μαρπλ…

Η Kate Saunders, γεννημένη το 1960, είναι Αγγλίδα συγγραφέας, ηθοποιός και δημοσιογράφος. Τo 2004 βραβεύτηκε με το Costa Award για το παιδικό διήγημα Five Children on the Western Front, εμπνευσμένο από τη γνωστή σειρά της Edith Nesbit.

