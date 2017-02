Το SYOSS, Exclusive Partner for Hair του The Voice of Greece, σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μοναδικά προϊόντα περιποίησης και styling μαλλιών SYOSS!

Οι νικητές θα είναι 3 και θα κερδίσουν από μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων περιποίησης Syoss Ceramide (Σαμπουάν, Conditioner, Μάσκα, Hairspray).

Κάντε like & share στο post στο Facebook του Thats life και μπείτε στην κλήρωση!

#getsyossed από το The Voice of Greece

Ο διαγωνισμός θα λήξει την επόμενη Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και οι νικητές θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα στο Thats Life.