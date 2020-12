Για πολλούς άντρες η περιποίησή τους είναι σε δεύτερη μοίρα και πολύ κακώς. Υπάρχουν τα τέλεια προϊόντα για την αντρική περιποίηση και βοηθούν πολύ την όψη της επιδερμίδας και την εμφάνισή τους. Έχουμε φίλους που ορκίζονται στο όνομα της LAB SERIES και στα προϊόντα της, που τους έκαναν να βλέπουν την περιποίησή τους με άλλο μάτι. Γι’ αυτό σε συνεργασία με την LAB SERIES, θα σε μυήσουμε και σε εσένα σε αυτόν τον μαγικό κόσμο, αφού θα κάνουμε δώρο σε 3 από εσάς 2 προϊόντα Lab Series – To Face Wash και την ενυδατική All – in – One.

Η Lab Series γνωρίζει όσο κανείς άλλος τις ανάγκες της επιδερμίδα σου, έτσι έχει δημιουργήσει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης για τους άνδρες που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Με ελαφριές συνθέσεις που απορροφώνται γρήγορα και custom–fit solutions, προκαλούν τον άντρα του σήμερα να τα δοκιμάσει και να τα κάνει τους ‘’go-to’’ συνοδοιπόρους του στις καθημερινές του περιπέτειες.

Όροι διαγωνισμού ThatsLife x LAB SERIES:

Για να κερδίσουν 3 από εσάς από 2 προϊόντα Lab Series – To Face Wash και την ενυδατική All –in – One:

1. Αφήστε μας ένα σχόλιο κάτω από το άρθρο

2. Κάντε δημόσια κοινοποίηση του διαγωνισμού στο προφίλ σας στο Facebook

3. Ακολουθήστε το ThatsLife στο Instagram

Ο διαγωνισμός μας θα λήξει στις 24/12! Καλή επιτυχία!