Καθώς ο χειμώνας απλώνει σιγά-σιγά τη γιορτινή του λάμψη, εμείς εδώ, παρέα με όλους εσάς, μοιραστήκαμε για ακόμη μία φορά λίγη από τη μαγεία που κάνει τις ημέρες αυτές τόσο ξεχωριστές. Κι αν κάτι επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο, είναι πως όταν συνδυάζονται παιδική φαντασία, ζεστή ατμόσφαιρα και η υπόσχεση για ανεπανάληπτο παιχνίδι, το χαμόγελο γίνεται αναπόφευκτο.

Ο διαγωνισμός για τις οικογενειακές προσκλήσεις στο PLAYMOBIL FunPark ολοκληρώθηκε και, πριν περάσουμε στους νικητές, θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για την υπέροχη συμμετοχή σας.

Το PLAYMOBIL FunPark, με τα λαμπερά του στολίδια, τους θεματικούς του κόσμους και τις μικρές καθημερινές περιπέτειες που προσφέρει, είναι ένας χώρος που δεν υπόσχεται απλώς παιχνίδι. Υπόσχεται στιγμές. Από εκείνα τα μικρά instant-αναμνήσεις που μένουν στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους, γιατί, ας μη γελιόμαστε, κανείς δεν μεγαλώνει ποτέ αρκετά για να αντισταθεί σε έναν παραμυθένιο παιδότοπο.

Και τώρα… η στιγμή που περιμέναμε!

Με πολλή χαρά ανακοινώνουμε τους 3 τυχερούς που κερδίζουν από 1 οικογενειακή πρόσκληση στο PLAYMOBIL FunPark (2 ενήλικες/συνοδοί και 2 παιδιά, με ισχύ έως 31/1/2026).

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι:

Δήμητρα Αποστολοπούλου

Ηλίας Τζιμόπουλος

Makis Vorilas

Συγχαρητήρια! Ετοιμαστείτε να ζήσετε μια ημέρα γεμάτη φαντασία, περιπέτεια και γιορτινό ενθουσιασμό παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εξαργύρωση της πρόσκλησης γίνεται στην είσοδο του FunPark με την επίδειξη ταυτότητας για την ταυτοπροσωπία.

Για να παραλάβετε το δώρο σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κυρία Έλλη Μαστρομανώλη στο τηλέφωνο: 210-5230000 (καθημερινές από τις 10:00 – 17:00), η οποία θα σας ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του.

Για όλους εσάς που συμμετείχατε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φυσικά, μείνετε συντονισμένοι… γιατί τα καλύτερα έρχονται.

Καλή απόλαυση στους νικητές και καλές γιορτές σε όλους!