Στην τελική αποτίμηση, το HUAWEI MatePad 11.5 αποδεικνύει ότι ένα mid-range tablet μπορεί να προσφέρει εμπειρία που θυμίζει high-end συσκευή. Από την PaperMatte οθόνη και την εξαιρετική αυτονομία, μέχρι τα εργαλεία παραγωγικότητας και τη συμβατότητα με τις εφαρμογές της Google, καλύπτει τις ανάγκες του καθημερινού χρήστη με εντυπωσιακή ευκολία. Δεν είναι απλώς μια value-for-money επιλογή· είναι μια συσκευή που στέκεται άνετα ως κύριο εργαλείο εργασίας και ψυχαγωγίας. Αν ψάχνεις ένα tablet που θα σου κάνει τη ζωή πιο απλή, πιο δημιουργική και πιο αποδοτική, το MatePad 11.5 είναι ξεκάθαρα μια πρόταση που αξίζει σοβαρά την προσοχή σου.

Όταν, λοιπόν, η HUAWEI εμφάνισε το MatePad 11.5, στα €399 (και με δώρο το M-Pencil 3ης γενιάς, εκτός του Smart Keyboard), δεν ήμασταν σίγουροι αν θα καταφέρει να καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Η συνέχεια ήταν αποκαλυπτική…

Αυτό που έχει δημιουργήσει η Huawei εδώ είναι κάτι περισσότερο από ένα προσιτό tablet. Το MatePad 11.5 αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια να αλλάξουν οι προσδοκίες για το τι μπορεί να προσφέρει μια συσκευή μεσαίας κατηγορίας (τιμής), συνδυάζοντας high-end κατασκευή και σχεδιασμό, PaperMatte οθόνη, εντυπωσιακή αυτονομία και μια σειρά εργαλείων παραγωγικότητας που το κάνουν να μοιάζει με ένα γνήσιο υποκατάστατο φορητού υπολογιστή.

Λεπτός και πρακτικός σχεδιασμός

Με την πρώτη ματιά, το MatePad 11.5 είναι εντυπωσιακά λεπτό. Με πάχος μόλις 6,1 χιλιοστά και βάρος μόλις 515 γραμμάρια, είναι ένα tablet που μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα όλη την ημέρα. Είτε το βάζετε σε ένα σακίδιο για μια μέρα μαθημάτων είτε το μεταφέρετε σε μια μικρή τσάντα εργασίας, η συσκευή δεν σας βαραίνει ποτέ. Παρά το λεπτό προφίλ του, το αλουμινένιο πλαίσιο είναι στιβαρό, με φινίρισμα που του προσδίδει μια premium αίσθηση που παραπέμπει σε “μεγαλύτερη” κατηγορία tablet.

Το πληκτρολόγιο που περιλαμβάνεται αξίζει ιδιαίτερη μνεία. Πολύ συχνά πωλείται ως προαιρετικό εξάρτημα, αλλά σε αυτή την περίπτωση αποτελεί μέρος του πακέτου. Συνδέεται εύκολα και γρήγορα και μετατρέπει το MatePad σε ένα μικρό φορητό υπολογιστή, προσφέροντας μια εμπειρία πληκτρολόγησης που είναι αρκετά ξεκούραστη ακόμα και για βαριά χρήση. Έχει καλό feedback, μεγάλο travel πλήκτρων, ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους, είναι μαγνητικό φυσικά και λειτουργεί επίσης σαν flip cover για το tablet. Σε συνδυασμό με τη γραφίδα της HUAWEI, μπορείτε να κάνετε… θαύματα!

Οθόνη PaperMatte: Ξεκούραστη και απολαυστική

Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του MatePad 11.5 είναι η οθόνη PaperMatte, που σπάνια βρίσκουμε σε αυτή την κατηγορία. Με διαγώνιο 11,5 ίντσες και 3:2 aspect ratio, προσφέρει ανάλυση 2,5K με υποστήριξη για ρυθμό ανανέωσης 120Hz και φωτεινότητα που φτάνει τα 600 nits. Πέρα από τους αριθμούς, αυτό που ξεχωρίζει αυτή την οθόνη είναι η ειδική τεχνολογία PaperMatte, η οποία έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις αντανακλάσεις (στο 2% λέει η εταιρεία!) και να βελτιώνει την ευκρίνεια. Σύμφωνα με την Huawei, οι αντανακλάσεις μειώνονται κατά 60% και η ευκρίνεια βελτιώνεται κατά 95% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, έτσι τα 600 nits είναι υπέρ-αρκετά για χρήση ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

Στην καθημερινή χρήση, το αποτέλεσμα είναι μεταμορφωτικό. Η ανάγνωση υπό έντονο φωτισμό σε εσωτερικούς χώρους ή ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους δεν προκαλεί πλέον ενοχλητικές αντανακλάσεις και το κείμενο παραμένει ευανάγνωστο. Για τους μαθητές/φοιτητές ή τους επαγγελματίες που κοιτάζουν για ώρες την οθόνη, αυτό κάνει μια αισθητή διαφορά στην άνεση. Η εμπειρία είναι πιο κοντά στην ανάγνωση από πραγματικό χαρτί παρά από μια τυπική οθόνη, ένα γεγονός που υποστηρίζεται από τις πιστοποιήσεις TÜV και SGS για την άνεση των ματιών. Επιπλέον υπάρχει e-book mode, τόσο σε έγχρωμη όσο και σε ασπρόμαυρη “εκδοχή”, για ακόμα πιο ξεκούραστη ανάγνωση.

Τέλος, ένα πλεονέκτημα επίσης είναι ότι η οθόνη παραμένει καθαρά ορατή ακόμα και όταν φοράτε polarized γυαλιά ηλίου, μια λεπτομέρεια που λέει πολλά για την προσοχή που δίνεται στην πραγματική χρηστικότητα. Η απόκρισης της οθόνης στην αφή είναι εξαιρετική και η όλη εμπειρία είναι smooth.

Παραγωγικότητα και multitasking στο έπακρο!

Το hardware δεν είναι το παν, αν το software δεν συμβαδίζει. Η HUAWEI έχει εξοπλίσει το MatePad με μια σειρά εργαλείων που το μετατρέπουν από ένα απλό tablet σε μια πραγματική πλατφόρμα παραγωγικότητας που μπορεί να υποκαταστήσει τον φορητό υπολογιστή σε αρκετές περιπτώσεις. Κεντρικό ρόλο παίζει το Huawei Notes, μια εξελιγμένη εφαρμογή λήψης σημειώσεων που ξεπερνά κατά πολύ την αναγνώριση χειρογράφου. Με το M-Pencil, οι χειρόγραφες σημειώσεις μπορούν να βελτιωθούν άμεσα μέσω AI, ώστε να εμφανίζονται καθαρές και ευανάγνωστες, αλλά και να μετατραπούν σε κείμενο που μπορείτε να κάνετε copy/paste και γενικά να επεξεργαστείτε “ψηφιακά”.

Για τους πιο… καλλιτέχνες χρήστες, υπάρχει και το GoPaint. Αυτό το app, που είναι προεγκατεστημένο στη συσκευή, παρέχει ρεαλιστικές υφές ζωγραφικής και σκίτσων που αναπαράγουν τα παραδοσιακά εργαλεία τέχνης. Από πινέλα που μιμούνται τις πινελιές της ακουαρέλας έως μολύβια που αποτυπώνουν λεπτές αποχρώσεις, το GoPaint εξασφαλίζει ότι είτε κάποιος πειραματίζεται με την τέχνη για πρώτη φορά είτε τελειοποιεί τις δεξιότητές του στην ψηφιακή εικονογράφηση, το MatePad μοιάζει στα μάτια του με έναν πραγματικό καμβά.

Γενικώς, εφαρμογές παραγωγικότητας θα βρείτε πολλές στο MatePad και μπορείτε να κατεβάσετε χιλιάδες ακόμη. Όχι μόνο μέσω του AppGallery αλλά πρακτικά και μέσω του Google Play store, όπως και όλες τις εφαρμογές της ίδιας της Google, φυσικά! Ο “βραχνάς” που γνωρίζαμε έλαβε τέλος χάρη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της εταιρείας και πλέον χάρη στο γνωστό μας GBox αλλά και το microG, οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν βασικές εφαρμογές της Google, όπως το Gmail, το YouTube, το Google Maps και το Google Drive. Η ρύθμιση είναι απλή και, μετά την εγκατάσταση, οι εφαρμογές λειτουργούν ομαλά χωρίς αισθητή υποβάθμιση της απόδοσης. Το δοκιμάσαμε στην πράξη και μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι οπότε… δεν υπάρχει πια καμία “δικαιολογία” για να μην επιλέξετε ένα HUAWEI device!

Τι να κάνεις τη μεγάλη οθόνη και τις τόσες εφαρμογές, όμως, αν δεν μπορείς να τις τρέξεις ταυτόχρονα; Εδώ έρχεται ακόμα ένα σημαντικό “όπλο” του MatePad 11.5 που ακούει στα ονόματα SuperHub και Floating Multi-Window. Το πρώτο το ξέρετε μάλλον, είναι μια “γωνιά” που μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα δεδομένα και να τα μοιραστείτε με άλλες εφαρμογές του tablet, με απλό τρόπο. Γενικώς ο διαμοιρασμός δεδομένων μεταξύ διαφορετικών apps στο MatePad 11.5 είναι παιχνιδάκια και θα βρείτε τον εαυτό σας να χρησιμοποιεί το drag’n’drop συχνότερα απ’ότι στο παρελθόν, για μεταφέρετε “πράγματα” από τη μια εφαρμογή στην άλλη.

Εξαιρετικό είναι και το Floating Multi-Window, όμως, αφού σας επιτρέπει να έχετε ανοικτές έως 2 εφαρμογές σε pop-up παράθυρα διαφόρων μεγεθών και θέσεων, με μια κίνηση. Αν αναλογιστείτε οτι υποστηρίζεται και split-screen mode έως και για 2 εφαρμογές, προσθέτοντας και τα floating παράθυρα, μπορείτε να έχετε 4 εφαρμογές ανοικτές ταυτόχρονα και να τις χρησιμοποείτε όλες μαζί!

Επιδόσεις, συνδεσιμότητα, αυτονομία κ.λπ.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά υποστηρίζονται από μια συσκευή που ισορροπεί την απόδοση με την αποδοτικότητα. Αν και δεν διατίθεται στην αγορά ως “ναυαρχίδα”, το MatePad 11.5 ανταποκρίνεται με ευκολία στις απαιτήσεις κάθε χρήστη, για εργασία, διασκέδαση, εκπαίδευση, ακόμα και gaming.

Ο ήχος δεν έχει παραμεληθεί, φυσικά. Το tablet διαθέτει τέσσερα ηχεία με το “ηχοσύστημα” Histen 9.0 της Huawei και με υποστήριξη Smart Audio Mixer. Το αποτέλεσμα είναι ένας καθαρός ήχος σε όλες τις συχνότητες, με αρκετή ένταση για θέαση ταινιών, διαδικτυακές διαλέξεις ή μουσική υπόκρουση χωρίς την ανάγκη για ακουστικά. Σε συνδυασμό με τα ενσωματωμένα μικρόφωνα, το θέμα ήχου καλύπτεται 100% στο MatePad 11.5.

Στη συνδεσιμότητα έχουμε Wi-Fi 6 και Bluetooth 5.2 με A2DP και LE, εκτός της Type-C θύρας, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος είναι 256GB, μη επεκτάσιμος και η RAM είναι 8GB. Το οκταπύρηνο Kirin chipset τρέχει τα πάντα ταχύτατα και σε ελάχιστα σενάρια δείχνει οτι δεν είναι chip-ναυαρχίδα (ίσως μόνο στο βαρύ gaming) ενώ έχουμε επίσης μια οπίσθια κάμερα 13MP με διάφραγμα φακού f/1.8 και μια selfie 8MP που διαθέτει και FollowCam δυνατότητα για τις video κλήσεις σας. Όσο για την απαγωγή θερμότητας, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από τους μηχανικούς της εταιρείας ώστε να είναι υπερ-αρκετή, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, παρά το λεπτεπίλεπτο “σώμα” του tablet.

Η αυτονομία, τέλος, είναι επίσης ένα πλεονέκτημα. Το tablet διαθέτει μπαταρία 10.100 mAh, η οποία, σύμφωνα με την Huawei, παρέχει έως και δεκατέσσερις ώρες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε δύο ολόκληρες ημέρες τυπικής χρήσης και επιπλέον υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση με τον παρεχόμενο φορτιστη SuperCharge 40W, ο οποίος γεμίζει τη μπαταρία σχεδόν σε 1,5 ώρα, πλήρως!

Συμπέρασμα

Τα κάνει όλα, τελικά, το HUAWEI MatePad 11.5; Η απάντηση είναι σχεδόν κατά 100%, “ναι”. Δύσκολα θα σας λείψει κάτι από αυτό το tablet και πάντα με γνώμονα το οτι είναι μια συσκευή mid-range και μάλιστα αρκετά οικονομική, αν σκεφθείτε οτι Smart Keyboard και Μ-Pencil μαζί θα κόστιζαν πάνω από €100, ενώ παίρνετε μαζί και 40W φορτιστή! Πρακτικά παίρνετε ένα εξαιρετικό tablet για all-around χρήση με ελάχιστα χρήματα, από τη στιγμή που θα αποτελεί καθημερινό σας εργαλείο και δεν θα αφορά μόνο σπάνια χρήση διασκέδασης. Σχεδιασμός και κατασκευή θυμίζουν high-end tablet και δυσκολα θα βρείτε ψεγάδι, με highlights την PaperMatte οθόνη, το “σοφιστικέ” software και τη μεγάλη αυτονομία, ενώ όλα τα Google apps είναι “εκεί”, όπως καιρό τα περιμέναμε! Από εμάς, η πρόταση είναι θετική για το MatePad 11.5, η κρίση δική σας!