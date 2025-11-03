Θέτοντας νέα πρότυπα στην ασφάλεια της εισόδου, το HP7 Pro είναι το πρώτο βιντεοθυροτηλέφωνο της αγοράς με τεχνολογία αναγνώρισης φλεβών παλάμης και υψηλή ανάλυση 4K, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα μιας έξυπνης κλειδαριάς με την προστασία μιας έξυπνης κάμερας.

Η EZVIZ, πρωτοπόρος στην τεχνολογία για το Έξυπνο Σπίτι, ανατρέπει τα δεδομένα στα διασυνδεδεμένα θυροτηλέφωνα με το λανσάρισμα του HP7 Pro 4K Palm Vein Video Doorphone. Ενσωματώνοντας πρωτοποριακές λειτουργίες που κάνουν πρεμιέρα στην κατηγορία, το HP7 Pro προσφέρει υπερ-ευκρινή ανάλυση 4K και τεχνολογία αναγνώρισης φλεβών παλάμης και προσώπου. Την ώρα που άλλοι επικεντρώνονται ακόμη στην απλή επικοινωνία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, η EZVIZ κάνει ένα τολμηρό βήμα μπροστά, συνδυάζοντας ακρίβεια, διαύγεια και υψηλό design σε ένα έξυπνο, ολοκληρωμένο προϊόν που αναβαθμίζει το βιντεοθυροτηλέφωνο σε μια εξατομικευμένη εμπειρία σύγχρονης διαβίωσης.

Για πολλές οικογένειες –ιδίως όσες ζουν σε ευρύχωρα σπίτια– η ασφαλής και πρακτική διαχείριση της πρόσβασης είναι πιο απαιτητική από όσο μπορούν να καλύψουν οι παραδοσιακές μέθοδοι. Τα κλειδιά και οι κωδικοί συχνά δεν επαρκούν για να συμβαδίσουν με τους ρυθμούς και τις ανάγκες της καθημερινότητας. Το EZVIZ HP7 Pro, χάρη στην ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει πραγματική αναγνώριση ταυτότητας μέσω φλεβών παλάμης και προσώπου, εξαλείφοντας κάθε αβεβαιότητα και καθυστέρηση στην είσοδο. Με την εντυπωσιακή ανάλυση 4K ultra-HD, οι οικογένειες απολαμβάνουν κρυστάλλινη εικόνα για κάθε επισκέπτη, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Είτε πρόκειται για παιδιά που επιστρέφουν από το σχολείο, ηλικιωμένους που φέρνουν ψώνια, είτε για στενούς φίλους, όλοι μπορούν να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση. Αυτή η προσεγμένη σχεδίαση ενισχύει την ασφάλεια χωρίς να χάνει τη ζεστασιά και τη φιλικότητα που κάνουν ένα σπίτι πραγματικά οικείο και φιλόξενο.

Αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα της εδραιωμένης φήμης της EZVIZ ως ηγετικής μάρκας στα έξυπνα συστήματα εισόδου, αναγνωρισμένης από τα Plus X Awards, το HP7 Pro ανεβάζει το ήδη επιτυχημένο μοντέλο HP7 σε νέο επίπεδο, ενσωματώνοντας πιο εξελιγμένες λειτουργίες και μια ακόμα πιο ομαλή εμπειρία χρήσης. Με τεχνολογίες επόμενης γενιάς, το HP7 Pro βελτιώνει την ασφάλεια και την άνεση χωρίς να χάνει τον ανθρωποκεντρικό του σχεδιασμό.

Αυτή η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την απλότητα του χάρισε το διακεκριμένο βραβείο MUSE Design Award 2025.

Στην καρδιά αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης βρίσκεται η αναγνώριση φλεβών παλάμης – μια εξαιρετικά ασφαλής και ακριβής μέθοδος που σπάνια συναντάται σε καταναλωτικά συστήματα εισόδου. Σε αντίθεση με τους επιφανειακούς τρόπους ταυτοποίησης, τα μοτίβα των φλεβών είναι εσωτερικά και πρακτικά αδύνατον να αντιγραφούν, προσφέροντας ανώτερη προστασία από απόπειρες παραποίησης. Με ένα απλό πέρασμα του χεριού ή μια ματιά στην ενσωματωμένη κάμερα, ο χρήστης μπορεί να ξεκλειδώσει την πόρτα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, ακόμη κι όταν κρατά σακούλες ή ψώνια.

Πέρα από την αναγνώριση φλεβών παλάμης και προσώπου, το HP7 Pro υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους ξεκλειδώματος, όπως κωδικούς πρόσβασης, RFID κάρτες, πρόσβαση μέσω εφαρμογής για τα μέλη της οικογένειας, καθώς και QR codes για επισκέπτες ή βραχυχρόνιες μισθώσεις — προσφέροντας ευελιξία για κάθε ανάγκη και περίσταση.

Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο AI chip και διπλό επεξεργαστή (dual–core CPU), το σύστημα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τοπικά, με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια, διακρίνοντας αξιόπιστα τους εξουσιοδοτημένους χρήστες από τους αγνώστους. Σε περίπτωση άγνωστης εισόδου, ενημερώνει άμεσα και καταγράφει βίντεο υψηλής ανάλυσης, εξασφαλίζοντας ότι η ευκολία στη χρήση συνοδεύεται πάντα από ισχυρή προστασία και απόλυτη ιδιωτικότητα.

Η ασφάλεια δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο πρόσβασης. Ο φακός 4K ultra HD του HP7 Pro, σε συνδυασμό με το μεγάλο διάφραγμα, καταγράφει εξαιρετικά καθαρές λεπτομέρειες σε κάθε συνθήκη φωτισμού. Η τεχνολογία WDR εξασφαλίζει καθαρή θέαση ακόμη και σε σκηνές με έντονες αντιθέσεις φωτισμού -σκιάς, ενώ η διόρθωση παραμόρφωσης προσφέρει πραγματική, φυσική απεικόνιση χωρίς αλλοιώσεις.

Για νυχτερινή παρακολούθηση, η τεχνολογία ColorFULL Night Vision του HP7 Pro ξεπερνά τις παραδοσιακές ασπρόμαυρες λήψεις, παρέχοντας πλήρως έγχρωμο βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τα αληθινά χρώματα και τις λεπτομέρειες του περιβάλλοντός ακόμη και στο σκοτάδι, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την αντίληψη της κατάστασης γύρω τους.

Με απομακρυσμένο έλεγχο πρόσβασης ως βασική λειτουργία, το HP7 Pro απαλλάσσει τους χρήστες από την ταλαιπωρία να βγουν έξω για να υποδεχτούν επισκέπτες, φέρνοντας την έγκριση εισόδου και την επικοινωνία κυριολεκτικά στα χέρια τους. Πέρα όμως από αυτό, η εσωτερική οθόνη αφής του έχει αναβαθμιστεί σε κεντρικό κόμβο ελέγχου του έξυπνου σπιτιού, επιτρέποντας στους χρήστες, με μερικά μόνο αγγίγματα, να διαχειρίζονται όλες τις συσκευές EZVIZ, να ελέγχουν τα αρχεία καταγραφής και να επικοινωνούν εύκολα μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών χώρων ή ακόμη και μεταξύ δωματίων. Χάρη στη σύνδεση 2 καλωδίων για την εγκατάστασή του αλλά και τον κομψό, μοντέρνο σχεδιασμό του, το HP7 Pro είναι ένα από τα πιο ευέλικτα προϊόντα της αγοράς, αποτελώντας ιδανική και εύκολη αντικατάσταση για τα ογκώδη και ξεπερασμένα θυροτηλέφωνα του παρελθόντος.

Η Ezviz δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην είσοδο του σπιτιού τους. Το HP7 Pro αποδεικνύει ότι, όταν ο έξυπνος σχεδιασμός βασίζεται πραγματικά στις ανάγκες των ανθρώπων, μπορεί να κάνει ακόμη και τις πιο απλές στιγμές —όπως την επιστροφή στο σπίτι— πιο εύκολες, πιο ασφαλείς και πιο συνδεδεμένες.