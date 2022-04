Με την τεχνολογία να αναπτύσσεται συνεχώς και να μπαίνει σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας, έχουμε δει πολλά που πριν 10 χρόνια δεν είχαμε φανταστεί. Με το ξέσπασμα του Covid ο χώρος της μόδας δεν είχε την δυνατότητα να αναδείξει τις κολεξιόν. Έτσι βρέθηκαν λύσεις όπως virtual επιδείξεις και προβολή των ρούχων και αξεσουάρ μέσω των social media.

Όμως φέτος με την δημιουργία του Metaverse, δόθηκε μια νέα ευκαιρία στους οίκους και την εκμεταλλεύτηκαν στο επακρον. Η πρώτη εβδομάδα μόδας στο Metaverse ήταν γεγονός, με οίκους όπως Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Dundas World, Estée Lauder και πολλές ακόμα να παίρνουν μέρος σε αυτό το πρωτόγνωρο event.

Stradivarius

Σιγά σιγά πολλά brands χρησιμοποιούν τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία για να αναδείξουν τα ρούχα τους. Ο κόσμος μας ωθεί προς μια πρωτόγνωρη ψηφιακή εποχή, εικονικά σύμπαντα που μας επιτρέπουν να βιώνουμε και να ζούμε τη ζωή διαφορετικά. Η μόδα έχει επίσης χαράξει μια θέση για τον εαυτό της σε αυτό το νέο περιβάλλον και η Stradivarius απορροφάται σε αυτό μέσω της Digital Fashion.



“Digital Fashion: wear the future now” είναι το όνομα που δόθηκε στη νέα επιχειρηματική σειρά της Stradivarius, η οποία επαναπροσδιορίζεται για να προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία στον καταναλωτή μέσω της αγοράς ψηφιακών ενδυμάτων που μπορούν να προστεθούν σε εικόνες και βίντεο για να τα μοιραστείτε μέσω του δικτύου.

Αυτή η νέα σειρά θα παρουσιαστεί μέσα από κάψουλες που ονομάζονται «DROPS», οι οποίες θα κυκλοφορούν συχνά και θα είναι αποκλειστικά για την εφαρμογή του brand. Η «DROP 1: Blueming», μια συλλογή όπου το τζιν και τα λουλούδια αποτελούν μέρος ενός γυναικείου ρομαντικού σύμπαντος, είναι πλέον διαθέσιμη για χρήστες από όλο τον κόσμο για να δοκιμάσουν τα ρούχα του μέλλοντος.

Πώς λειτουργεί η Stradivarius Digital Fashion;

1. Μπείτε στο APP και μεταβείτε στη λειτουργία “Digital Fashion”.

2. Τραβήξτε μια φωτογραφία του εαυτού σας ή επιλέξτε μία από τη συλλογή σας

3. Δοκιμάστε όλα τα προϊόντα που θέλετε

4. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε και κατεβάστε τη φωτογραφία σας

5. Μοιραστείτε το μελλοντικό σας Stradivarius look! #StradivariusDROPS

Bershka

Με την νέα συλλογή του Bershka είναι η πρώτη φορά που μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο σας look και να το συνδυάσετε με τα εικονικά αξεσουάρ μέσω του φίλτρου που δημιουργήθηκε στο Instagram (scan QR code) ειδικά για αυτήν την collection.

Τα τυπώματα all over με λουλούδια γίνονται ο πρωταγωνιστής των ρούχων για αγόρια και κορίτσια. Μάλιστα, για να μπορείς να προσαρμοστείς σε κάθε look και περίσταση, δημιουργήσαμε δύο διαφορετικές παραλλαγές φλοράλ μοτίβων: ένα με βάση το μαύρο και ένα άλλο με βάση το λευκό σε στιλ ακουαρέλα.

Με αυτή τη νέα συλλογή, καταφτάνουν τα πρώτα φυσικά-ψηφιακά look της Bershka, δημιουργημένα σε συνεργασία με την ισπανίδα ψηφιακή δημιουργό Lola Zoido. Ένα επαναστατικό update με το οποίο θέτουμε στη διάθεσή σου τη δυνατότητα να μπεις σε έναν νέο κόσμο με εικονικές ταυτότητες για να ζήσεις την εμπειρία FLORAL στο 100%.