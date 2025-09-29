Το εντελώς νέο JBL GRIP συνδυάζει JBL Pro Sound με μοναδικό design. Το υπερ-φορητό Bluetooth ηχείο φτιάχτηκε για να το αρπάζεις και να φεύγεις – just grip & go! Μικρό στο μάτι αλλά τεράστιο στον ήχο, το Grip φέρνει μαζί του τον θρυλικό JBL Pro Sound, εντυπωσιακό ambient φωτισμό και απόλυτη αντοχή IP68 σε σκόνη, νερό και πτώσεις. Ένα compact ηχείο που πάει παντού μαζί σου. Με ισχύ 16W και το έξυπνο AI Sound Boost χαρίζει πιο γεμάτα μπάσα και πιο καθαρό ήχο χωρίς παραμόρφωση. Μπορείς να κάνεις pairing δύο ηχείων για στερεοφωνικό ήχο ή να συνδέσεις πολλά με Auracast™ για εμπειρία που απογειώνεται. Όπου κι αν σε βγάλει ο δρόμος, το Grip σε ακολουθεί. Με τον ενσωματωμένο γάντζο-σχοινί το κρεμάς εύκολα σε σακίδιο, ποδήλατο ή καγιάκ. Είναι rugged & ready – έτοιμο να αντέξει τα πάντα. Ο upright σχεδιασμός του ξεχωρίζει, με το λογότυπο JBL τοποθετημένο κάθετα για bold look. Το ambient light στο πίσω μέρος αλλάζει χρώμα και ένταση μέσα από την εφαρμογή JBL Portable. Μέχρι 12 ώρες αυτονομίας (και +2 με το Playtime Boost) σου δίνουν ήχο που κρατάει από το πρωί ως το βράδυ, πιο δυνατό και πιο καθαρό από ποτέ. Η JBL είναι ηγέτης στην κατηγορία των φορητών ηχείων από το 2012, όταν παρουσίασε το JBL Flip. Το ολοκαίνουριο JBL Grip συνεχίζει να εξελίσσει την κατηγορία, προσφέροντας εξαιρετικό ήχο σε προσιτή τιμή και αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ένα ηχείο JBL για κάθε στιγμή, κάθε διάθεση και κάθε προϋπολογισμό.

Key Features JBL Grip

• Δυνατός JBL Ήχος Pro Sound

• Light Show που προσαρμόζεται στη διάθεσή σου

• Τεχνολογία Auracast™

• AI Sound Boost – Δυνατός ήχος χωρίς παραμόρφωση

• 12+2 ώρες αυτονομίας με Playtime Boost

• IP68 – ανθεκτικό σε νερό, σκόνη & πτώσεις

Boombox 4: BOOM Louder, LAST Longer!

Η JBL δυναμώνει ξανά τον ήχο με το νέο JBL Boombox 4. Φτιαγμένο για να ταρακουνάει χώρους, να δίνει ρυθμό σε κάθε gathering και να ενώνει τον κόσμο μέσα από τον δυνατό ήχο, δεν είναι απλά ένα ηχείο – είναι η JBL στην πιο αυθεντική της μορφή: μπάσο που το νιώθεις στα πόδια σου, με την πιο προηγμένη τεχνολογία. Το Boombox 4 διαθέτει το AI Sound Boost, την έξυπνη τεχνολογία που επιτρέπει στους drivers να αποδίδουν πιο δυνατά και καθαρά σε κάθε ένταση, προσφέροντας τον θρυλικό JBL Pro Sound με κρυστάλλινες ψηλές, δυνατά χαμηλά και ενέργεια που γεμίζει τον χώρο. Με ακόμα περισσότερη φορητή ισχύ είναι σχεδόν 1 κιλό πιο ελαφρύ από τον προκάτοχό του, για εύκολη μεταφορά παντού, ενώ προσφέρει 50% περισσότερη μπαταρία. Τα λογότυπα της JBL φωτίζονται σε λευκό ή πορτοκαλί όταν ενεργοποιείς το Bass Boost. Διάλεξε ανάμεσα σε Deep Bass ή Punchy Bass mode και άσε το ηχείο να κάνει τα υπόλοιπα. Το νέο στιβαρό design με ενισχυμένη βάση και προστασία IP68 από νερό και σκόνη το καθιστούν έτοιμο για πισίνα, πάρκο, παραλία – παντού όπου μαζεύεται η παρέα. Και με το Auracast™ μπορείς να το συνδέσεις άμεσα με άλλα συμβατά JBL ηχεία για ακόμα πιο δυνατή εμπειρία.

Key Features Boombox 4

• Ανίκητος JBL Original Pro Sound

• Μέχρι 34 ώρες αυτονομία μπαταρίας

• Bass Boost – Δύο Ρυθμίσεις για Τέλεια Μπάσα

• Τεχνολογία Auracast™

• AI Sound Boost – Δυνατός ήχος χωρίς παραμόρφωση

• Σχεδόν 50% περισσότερη μπαταρία σε σχέση με το JBL Boombox 3

• Νέος σχεδιασμός ήχου: Προστέθηκε τρίτος passive radiator και δύο νέα mid-range drivers αντικαθιστούν το subwoofer

• USB-C lossless audio για ψηφιακή ακρόαση με καλώδιο

• Βάρος 5,9 κιλά, 12% πιο ελαφρύ σε σχέση με το JBL Boombox 3

• IP68 – αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη

Το Νέο JBL Tuner 3

Το JBL Tuner 3 με κρυστάλλινο JBL Pro Sound αναβαθμίζει κάθε σου ακρόαση, είτε πρόκειται για μουσική, podcasts, ειδήσεις ή αθλητικά. Ο πιο ισχυρός driver προσφέρει δυνατό ήχο και μπάσο που κτυπάει δυνατά, φέρνοντας την εμπειρία του FM + DAB ραδιοφώνου σου σε άλλο επίπεδο. Με αυτονομία έως 15 ώρες – 12 ώρες συνεχούς ακρόασης και 3 επιπλέον με το Playtime Boost – δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τη φόρτιση. Το Tuner 3 είναι IP68 αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη, έτοιμο να σε ακολουθήσει από poolside parties μέχρι παραλιακά picnic. Μοιράσου τον ήχο με φίλους μέσω του Auracast™: κάνε stereo pairing δύο Tuner 3 ή σύνδεσε πολλαπλά συμβατά ηχεία για να γεμίσεις τον χώρο με τον αγαπημένο σου σταθμό. Μέσα από την JBL Portable App μπορείς να κάνεις αναβαθμίσεις, υποστήριξη και πλήρη προσαρμογή του ήχου ώστε να ταιριάζει πάντα στη διάθεσή σου. Και για να το παίρνεις παντού μαζί σου, το Tuner 3 διαθέτει στιβαρό loop για εύκολη φορητότητα όπου κι αν πας. Η μουσική και το ραδιόφωνο που αγαπάς τώρα σε ένα ηχείο.

Key Features JBL Tuner 3

• Κρυστάλλινος Ήχος JBL Pro Sound

• Αδιάβροχο, Ανθεκτικό στη Σκόνη– IP68 πιστοποίηση

• Μεγάλη & Καθαρή Οθόνη και με Λουράκι Χειρός

• Έως 15 ώρες αυτονομία μπαταρίας

• Σύνδεση πολλαπλών ηχείων με Auracast™

• JBL Portable App για αναβαθμίσεις και προσαρμογή ήχου

• Κατασκευή από ανακυκλωμένο πλαστικό και ύφασμα

