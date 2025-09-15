Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε μια νέα καμπάνια με τίτλο «SmartThings Meets AI Home». Η καμπάνια αναδεικνύει το όραμα της Samsung για το AI Home, όπως αυτό επαναπροσδιορίζεται από το SmartThings. Στο βίντεο της καμπάνιας, φαίνεται πώς το Samsung AI Home προσφέρει, καθημερινές εμπειρίες με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να κάνουν την καθημερινή ζωή πιο εύκολη και άνετη. Μέσα από παραδείγματα, μπορεί ο θεατής να καταλάβει πώς το AI Home επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο και να επικεντρώνονται σε αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία, έχοντας να κάνουν λιγότερες εργασίες στο σπίτι. Για παράδειγμα, η λειτουργία SmartThings Routine ρυθμίζει τη θερμοκρασία του κλιματιστικού και τον φωτισμό, ενώ, με ένα μόνο πάτημα στην εφαρμογή SmartThings, οι οικιακές συσκευές διεκπεραιώνουν αυτόματα τις δουλειές του σπιτιού. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά τους, ξέγνοιαστη χαλάρωση και ξεκούραστο ύπνο. Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας SmartThings Pet Care, οι χρήστες μπορούν να φροντίζουν τα κατοικίδιά τους ακόμη και όταν είναι απασχολημένοι.

«Με αυτή την καμπάνια, θέλαμε να αναδείξουμε την εμπειρία AI Home της Samsung, όπως αυτή επαναπροσδιορίζεται από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και το SmartThings, με τρόπο που να συνδέεται πραγματικά με τους πελάτες», δήλωσε ο Won-Jin Lee, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Global Marketing Office της Samsung Electronics. «Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε εμπειρίες AI Home που κάνουν την καθημερινή ζωή πιο απλή, πιο ουσιαστική και πιο ανθρώπινη».

Το AI Home της Samsung μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία ΑΙ που συνδέει μέσω του SmartThings τις συσκευές της Samsung αλλά και τρίτων κατασκευαστών.

Δείτε το εδώ : https://youtu.be/r5jKT53gh74?si=oNJEg_vmGVQpRwFd