Υπάρχουν στιγμές που η μόδα και η μουσική δεν συναντιούνται μόνο, αλλά συντονίζονται στο ίδιο μήκος κύματος. Όταν ένα brand επενδύει στη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα ακόμα project, αλλά μια πολιτιστική πρόταση με ξεκάθαρη ταυτότητα. Σε αυτό το σημείο ακριβώς έρχεται το Bershka Music, που συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά του στη σύγχρονη σκηνή, παρουσιάζοντας μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ηλεκτρονικής μουσικής: την Ela Minus.

Μια πλατφόρμα που εξελίσσεται

Το Bershka Music δεν είναι μια σειρά από συνεργασίες, αλλά ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια λειτούργησε ως χώρος παραγωγής και αποκλειστικής παρουσίασης νέων τραγουδιών με ανερχόμενα ταλέντα. Τώρα, περνά σε μια πιο υβριδική μορφή, όπου η εμπειρία γίνεται πιο ανοιχτή και βιωματική.

Στη νέα αυτή φάση, ένα επιλεγμένο κοινό είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τα γυρίσματα του νέου τραγουδιού της Ela Minus, μετατρέποντας τη δημιουργική διαδικασία σε συλλογική εμπειρία. Η κυκλοφορία ενός single δεν αντιμετωπίζεται ως απλή πρεμιέρα, αλλά ως πολιτιστικό γεγονός που χτίζει δεσμούς ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό.

Το «TIEMPO DEFINIDO POR LA PRESENCIA DE LUZ» και ο κύκλος του DÍA

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Ela Minus παρουσίασε αποκλειστικά το «TIEMPO DEFINIDO POR LA PRESENCIA DE LUZ», ένα κομμάτι που είχε ηχογραφηθεί αρχικά ως μέρος του άλμπουμ DÍA και λειτουργεί σαν ένα συμβολικό κλείσιμο κύκλου.

Το DÍA, που κυκλοφόρησε από τη Domino Recording Company, αποτελεί τη δεύτερη ολοκληρωμένη δουλειά της, μετά το επιτυχημένο acts of rebellion του 2020. Δημιουργημένο σε διάστημα τριών ετών και σε διαφορετικές χώρες, το άλμπουμ αποτυπώνει μια πορεία αυτοεξερεύνησης. Το single «QQQQ» έφτασε μέχρι την υποψηφιότητα στα Latin Grammy Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της καλλιτέχνιδας.

Μουσικά, η Ela Minus ισορροπεί ανάμεσα στην avant-garde ηλεκτρονική παραγωγή και μια πιο εσωτερική ποπ ευαισθησία. Χρησιμοποιεί δικά της κατασκευασμένα όργανα, όπως το “pocket piano” και το “Septavox”, αποδεικνύοντας τον απόλυτο έλεγχο που ασκεί στη δημιουργική της διαδικασία.

Το Bershka Music αποδεικνύει έτσι πως αντιλαμβάνεται τη μουσική όχι ως απομονωμένο προϊόν, αλλά ως εμπειρία που ζει και εξελίσσεται μέσα στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Τέλος, με αυτή τη συνεργασία, η Bershka δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους, επενδύοντας σε καλλιτέχνες που δεν φοβούνται να πειραματιστούν και να επαναπροσδιορίσουν τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής.