Η χθεσινή βραδιά των Film Independent Spirit Awards 2026 στο Hollywood Palladium ήταν ακριβώς όπως τη θέλαμε. Μια γιορτή του ελεύθερου πνεύματος και της δημιουργικότητας όπου το μπλε χαλί γέμισε με γυναίκες που δεν φοβούνται να πειραματιστούν και να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό. Χωρίς το άγχος της υπερβολικής επισημότητας οι εμφανίσεις είχαν μια φρεσκάδα και μια αυθεντικότητα που προσωπικά βρίσκω πολύ πιο γοητευτική από τις στημένες πόζες άλλων θεσμών.

Rose Byrne 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Kaia Gerber 

Tessa Thompson 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Zoey Deutch 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Eva Victor

Ego Nwodim

Kirsten Dunst 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Rebecca Hall

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Issa Rae 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nitecast Media (@nitecastmedia)

Erin Doherty 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright Smartpress 2012 - 2025