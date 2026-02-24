Η άνοιξη μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή μας και μαζί της φέρνει εκείνη την ακατανίκητη επιθυμία για ανανέωση που ξεκινά από μέσα μας. Υπάρχει κάτι μαγικό στον τρόπο που ένα όμορφο εσώρουχο ή ένα ποιοτικό ύφασμα πάνω στο δέρμα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ψυχολογία μας. Η νέα συλλογή της Intimissimi για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι του 2026 έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η θηλυκότητα δεν είναι κάτι στατικό αλλά μια υπέροχη εξέλιξη γεμάτη χάρη και αυτοπεποίθηση.

Η γοητεία των αντιθέσεων στο corsetry

Στο επίκεντρο της φετινής σεζόν βρίσκεται η τέχνη του corsetry που καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στον ρομαντισμό και τον αισθησιασμό χωρίς να προσπαθεί υπερβολικά. Οι σειρές Pretty Flower και I Bloom for You μοιάζουν με ανθισμένο κήπο πάνω στο σώμα ενώ για τις πιο τολμηρές στιγμές η σειρά Flirt Fearlessly με τις λεπτομέρειες από studs δίνει έναν πιο σύγχρονο και δυναμικό αέρα. Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε πώς η Intimissimi συνδυάζει την παράδοση με τη μοντέρνα ματιά όπως στην περίπτωση της σειράς Simply Iconic που παίζει με τα animal prints και τα floral μοτίβα με έναν τρόπο που δείχνει φρέσκος και καθόλου αναμενόμενος. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας έχει η επετειακή capsule συλλογή I Said Yes που γιορτάζει τα τριάντα χρόνια του brand ενώνοντας το μετάξι με τη δαντέλα σε μια απόλυτα κομψή συνάντηση.

Φυσικές ίνες και καθημερινή πολυτέλεια

Η άνεση δεν χρειάζεται να θυσιάζει το στυλ και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα στα πλεκτά της συλλογής. Το 100% λινό γιλέκο αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν προσφέροντας μια διακριτική κομψότητα που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα. Οι νέες αφίξεις όπως η σειρά Elevated Cotton από μερσεριζέ βαμβάκι υπόσχονται μια μεταξένια αίσθηση που μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας σε μια μικρή εμπειρία πολυτέλειας. Είναι σημαντικό να επενδύουμε σε υλικά που αναπνέουν όπως το Fresh Bamboo που φέτος το βλέπουμε σε υπέροχα draped bodysuits και tops που αγκαλιάζουν το σώμα με φυσικότητα.

Χαλαρές στιγμές με αέρα palazzo

Η φιλοσοφία του loungewear εξελίσσεται και βγαίνει με αξιώσεις έξω από τους τοίχους του σπιτιού. Τα σετ από modal και βαμβάκι με τα αγορίστικα tank tops και τα boxer σορτς δημιουργούν ένα look που είναι ταυτόχρονα άνετο και απίστευτα σικ. Οι αέρινες ρόμπες και οι παντελόνες palazzo σε παστέλ αποχρώσεις μας προετοιμάζουν για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού ενώ η broderie anglaise προσθέτει εκείνη τη ρομαντική πινελιά που όλες χρειαζόμαστε. Η Intimissimi καταφέρνει για ακόμα μια φορά να δημιουργήσει ρούχα που είναι κάτι παραπάνω από απλά ενδύματα καθώς αποτελούν την πιο αυθεντική έκφραση της γυναικείας φύσης μας.

Τέλος, η νέα συλλογή Intimissimi μας προσκαλεί να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας με φροντίδα και να επιλέξουμε κομμάτια που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφες χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Η μόδα άλλωστε είναι ο πιο άμεσος τρόπος να πούμε την ιστορία μας στον κόσμο και φέτος η ιστορία αυτή προβλέπεται πιο λαμπερή από ποτέ.