Ο χειμώνας έχει αυτό το παράξενο χαρακτηριστικό που μας κάνει να αναζητάμε τη θαλπωρή αλλά ταυτόχρονα να νιώθουμε εγκλωβισμένες κάτω από βαριά και ογκώδη ρούχα. Είναι η εποχή που το styling μοιάζει με εξίσωση για δυνατούς λύτες καθώς προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Η Tezenis φαίνεται πως κατάλαβε ακριβώς τι χρειαζόμαστε και επιστρέφει με τη σειρά Extralight with Merino Wool. Πρόκειται για μια συλλογή knitwear που απευθύνεται σε γυναίκες που θέλουν ρούχα με άψογη εφαρμογή, τα οποία προσφέρουν αυτή τη μοναδική αίσθηση απαλότητας χωρίς όμως να προσθέτουν περιττό όγκο στην εμφάνισή μας.

Η μαγεία της φυσικής ίνας στην καθημερινότητά μας

Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην καρδιά αυτής της συλλογής που δεν είναι άλλη από το Merino Wool. Είναι μια φυσική ίνα με εντυπωσιακές ιδιότητες που την κάνουν να ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα πλεκτά. Αυτό που την κάνει πραγματικά πολύτιμη είναι οι θερμορυθμιστικές και διαπνεόμενες δυνατότητές της. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μας κρατάει όσο ζεστές χρειαζόμαστε ακόμα και τις πιο κρύες μέρες, επιτρέποντας παράλληλα στο δέρμα να αναπνέει. Η ελαφρότητα του υφάσματος είναι τόσο εκπληκτική που μπορείς να φορέσεις αυτά τα κομμάτια μόνα τους ή να κάνεις έξυπνο layering χωρίς να νιώθεις ότι ασφυκτιάς.

Σχέδια και χρώματα που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα

Ταυτόχρονα, η αέρινη ύφανση της σειράς έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε να αποκαλύπτει χωρίς να εκθέτει, προσφέροντας ένα μοντέρνο και γεμάτο χάρη αποτέλεσμα. Η ποικιλία στις σιλουέτες είναι μεγάλη και καλύπτει κάθε γούστο, από τα κλασικά crew necks και τα ζεστά ζιβάγκο μέχρι τη θηλυκή λαιμόκοψη V με λεπτομέρειες από δαντέλα. Η παλέτα των χρωμάτων περιλαμβάνει τις απαραίτητες ουδέτερες αποχρώσεις αλλά φέτος η Tezenis κάνει τη διαφορά με την εισαγωγή των pastel military και smoky blue. Αυτές οι νέες προσθήκες είναι ιδανικές για να πειραματιστούμε με το styling και να δώσουμε έναν αέρα ανανέωσης στα καθημερινά μας looks.

Εν ολίγοις, είναι αλήθεια πως συχνά είμαστε επιφυλακτικές με τα πολύ λεπτά πλεκτά φοβούμενες ότι δεν θα μας προσφέρουν την απαραίτητη προστασία από το κρύο. Ωστόσο η σειρά Extralight with Merino Wool της Tezenis αποδεικνύει πως η πρακτικότητα μπορεί να συμβαδίσει με το στυλ με έναν τρόπο πολύ ανθρώπινο και προσιτό.