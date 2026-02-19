Καθώς η εποχή αλλάζει και οι ρυθμοί της καθημερινότητας γίνονται πιο απαιτητικοί, το puffer jacket αναδεικνύεται στο απόλυτο πανωφόρι του χειμώνα. Ζεστό αλλά ελαφρύ, πρακτικό αλλά στιλάτο, είναι το μπουφάν που φοριέται χωρίς σκέψη και προσαρμόζεται αβίαστα σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Η Marks & Spencer επαναφέρει το puffer jacket στο προσκήνιο μέσα από μια σύγχρονη, ευέλικτη συλλογή που απαντά ακριβώς στις ανάγκες της εποχής. Σχέδια που προσφέρουν άνεση χωρίς όγκο, λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς και μια αίσθηση effortless κομψότητας που ταιριάζει απόλυτα στη σύγχρονη ζωή.

Από μακριά padded παλτό που αγκαλιάζουν το σώμα και προστατεύουν από το κρύο, μέχρι κοντά puffer jackets, quilted γραμμές και αμάνικα γιλέκο ιδανικά για layering, η συλλογή προτείνει το πιο εύκολο και εύχρηστο μπουφάν της σεζόν. Ένα πανωφόρι που φοριέται πάνω από πλεκτά, denim ή tailoring κομμάτια και ολοκληρώνει κάθε εμφάνιση με μία μόνο κίνηση.

Σε γήινους, διαχρονικούς τόνους και με σύγχρονες λεπτομέρειες, τα puffer jackets της M&S αποδεικνύουν ότι το χειμερινό outerwear μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρακτικό και κομψό, ο απόλυτος σύμμαχος για τον χειμώνα στην πόλη.