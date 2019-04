Για ακόμα μια χρονιά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Madwalk που φέτος όμως είχε μια μικρή ανατροπή! Χορηγός μαλλιών ήταν φυσικά η αγαπημένη μας Wella! Και επειδή εσύ θέλεις να έχεις το δικό σου εντυπωσιακό στυλ και να παίρνεις ιδέες από τις εξελίξεις σου παρουσιάζουμε εκείνα που μας εντυπωσίασαν περισσότερο!

Deux Hommes

Look: Μinimal but Eccentric

Προϊόντα: Wellaflex Flexible Ultra Strong Hairspray & New Wave Messy Matt Clay

Wella Hair Expert Tips: Βάλτε τη φαντασία σας να δημιουργήσει!

BSB

Look: 80s

Προϊόντα: New Wave Curls & Waves Mousse & New Wave Volume Hairspray

Wella Hair Expert Tips: Βάλτε τον αφρό στη ρίζα και κάντε απαλό μασάζ με τα δάχτυλά σας για να δώσετε όγκο και στη συνέχεια τελειώστε το look σας με το hairspray.

Parthenis

Look: Wet Look

Προϊόντα: New Wave Volume Hairspray & New Wave Sea Salt Texture Spray

Wella Hair Expert Tips: Τραβήξτε όσο πιο πίσω μπορείτε τα μαλλιά σας για πιο έντονο αποτέλεσμα. Με το New Wave Sea Salt spray (σπρέι με αλατόνερο), δώστε υφή!

Σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς Έλληνες σχεδιαστές, o Βασίλης Διαμαντόπουλος, Οfficial Ηair Εxpert της Wella*, ήρθε με πολύ φαντασία και μαζί με τη Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος δημιούργησαν look που εξέπληξαν τους πάντες.

Χρησιμοποιώντας όλες τις σειρές styling της Wella*, hairspray και αφρούς της σειράς Wellaflex για ευέλικτο κράτημα όλο το βράδυ, τα πιο σύγχρονα gel, clays και σπρέι απὀ τη σειρά New Wave για διαφορετικές υφές στα look, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και η Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος πέτυχαν εντυπωσιακά χτενίσματα ακόμα και για τους πιο τολμηρούς!

Η Wella*, official hair partner, της βραδιάς με τις σειρές styling Wellaflex και New Wave, δημιούργησε με πάθος τα πιο in-fashion hair look για τον κάθε σχεδιαστή. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και η Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος δημιούργησαν 11 in-fashion διαφορετικά look για την πασαρέλα, επιδεικνύοντας τη δημιουργικότητά τους με διαφορετικὀ τρὀπο: εμπνευσμένα από τα 80s, αυστηρό pony tail, περιποιημένο wet look, καθώς και “Retro Renaissance». Όλα τα βλέμματα των τραγουδιστών, σχεδιαστών, μοντέλων, celebrities και διακεκριμένων καλεσμένων που παρακολούθησαν το event ήταν πάνω στα 230 μοντέλα με τα εντυπωσιακά hair looks!

Στη Wella* και συμπεριλαμβανομένης όλης της σειράς, όπως την Koleston, την Wellaflex και την New Wave, πιστεύουμε ότι τα μαλλιά είναι ο τέλειος τρόπος να εκφράσεις την προσωπικότητά σου. Το πάθος μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να αναδείξουν την ομορφιά τους και να αναβαθμίσουν τη ζωή τους.

Ακόμη και αν είστε οπαδός του ‘Minimal but Eccentric’, τα Wavy Low Ponytails ή τα Classy Waves, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και η Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος είχαν την ευκαιρία να σας εμπνεύσουν μέσα από τη πασαρέλα των σχεδιαστών όπως Celia Kritharioti, BSB, Orsalia Parthenis, Sotiris Georgiou, Toi&Moi, Dimitris Petrou, Parabita, Deux Hommes, The Designers Lab, Loukia, MINI, και 5226 by Celia Kritharioti.