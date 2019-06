Τα περιττά κιλά δεν είναι ποτέ πρόβλημα όταν μιλάμε για μόδα! Μάλιστα υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται μόνο με plus size ακολουθώντας πιστά τη μόδα και δημιουργώντας τα πιο όμορφα αποτελέσματα. Τι tips όμως πρέπει να ακολουθήσεις εσύ για να είσαι πάντα στη μόδα;

Αγκάλιασε την κοιλιά σου – Γνωρίζω πολλές γυναίκες που πιστεύουν ότι πρέπει να κρύβουν τη κοιλιά τους με αποτέλεσμα να φορούν φαρδιά ρούχα που τις κάνουν να μη νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Θα πρέπει να αγκαλιάσεις την κοιλιά σου και να μην εστιάζεις σε ρούχα που θα την κρύβουν αλλά σε εκείνα που θα σε κάνουν ευτυχισμένη.

Επένδυσε σε καλά εσώρουχα – Πάρε μαθήματα από το μοντέλο Ashley Graham! Να είσαι πάντα σίγουρη ότι φοράς τα κατάλληλα εσώρουχα γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να έχεις το τέλειο outfit αλλά όχι το σωστό υπόβαθρο για να βγεις.

Βρες τι σου ταιριάζει – Όλα τα κορίτσια δεν έχουν τον ίδιο σωματότυπο, το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια με τις καμπύλες. Ίσως να είσαι τρίγωνο, κλεψύδρα, διαμάντι ή κάτι άλλο. Όποιος και να είναι ο σωματότυπος σου αν τον καταλάβεις τότε θα βρεις το στυλ που σε κολακεύει.

Crop top – Η Gabi Fresh είναι η βασίλισσα των Crop tops καθώς πιστεύει ότι η κοιλιά είναι ένα σημείο που δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Η σωστή ποσότητα εμφάνισης της σε συνδυασμό με τις σέξι καμπύλες σου μπορούν να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό look.

Και αν σε «ψήσαμε» και ετοιμάζεσαι για shopping… Τότε θα πρέπει να γνωρίσεις τον έντονος floral χαρακτήρα και τη παιχνιδιάρικη καλοκαιρινή διάθεση που χαρακτηρίζουν τη συλλογή Urban Paradise της Parabita για το Καλοκαίρι 2019. Η συλλογή εμπνέεται από τα τροπικά μοτίβα και prints, καθώς και το έντονο color-blocking σε συνδυασμό με αέρινα υφάσματα και σιλουέτες. Στη χρωματική παλέτα κυριαρχεί το πράσινο, το κόκκινο, το κίτρινο & το ροζ χρώμα.

Summer in the city, λοιπόν, με capri παντελόνια, κολάν σε καλοκαιρινά χρώματα, μπλούζες με βολάν, τουνίκ, έξωμα top, έθνικ καφτάνια, αέρινα θηλυκά κρουαζέ ή σεμιζιέ φορέματα, λινές βερμούδες και παντελόνια, κάνουν τη συλλογή Urban Paradise, την must-have του καλοκαιριού.

Στη γυναικεία ομορφιά δε χωράνε περιορισμοί και ταμπέλες. Κάθε γυναίκα είναι μοναδική και έτσι αντιμετωπίζεται από την Parabita. H φιλοσοφία του “Believe in your beauty” αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη μοναδικότητα. Απευθύνεται στη σύγχρονη, μοντέρνα γυναίκα με καμπύλες που αναζητά κορυφαία ποιότητα, τέλεια εφαρμογή και σχέδια που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα της από το πρωί έως το βράδυ. Γι’ αυτό η Parabita και το πάθος της για τη μόδα, αποτελεί εδώ και χρόνια τον απόλυτο plus size fashion προορισμό.

Κάθε συλλογή της Parabita, σχεδιάζεται με βάση τις σύγχρονες τάσεις της μόδας, προσφέροντας ευρεία γκάμα επιλογών σε προσιτές τιμές, για όλες τις ώρες της ημέρας. Ξεχωρίζει για την άψογη ποιότητα ραφής και υφασμάτων καθώς και την εξαιρετική εφαρμογή στο γυναικείο σώμα.