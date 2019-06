Το κάνεις εσύ, το κάνω και εγώ και φυσικά το κάνουμε όλοι. Οι νυχτερινές επισκέψεις στο ψυγείο ειδικά όταν προσπαθείς να κάνεις δίαιτα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σου προσθέσουν παραπάνω κιλά. Αν θέλεις να ικανοποιήσεις την πείνα σου αλλά δεν θέλεις να πάρεις έξτρα θερμίδες τότε δοκίμασε να φας λίγο γιαούρτι. Η κατανάλωση γιαουρτιού όχι μόνο θα σε χορτάσει αλλά θα σου δώσει και μια γερή δόση από θρεπτικά συστατικά και αμινοξέα που είναι απαραίτητα για να έχεις έναν ήρεμο ύπνο. Παρακάτω μπορείς μερικούς ακόμα λόγους για να φας γιαούρτι πριν πας για ύπνο.

Προκαλεί ύπνο – Το γιαούρτι περιέχει τρυπτοφάνη που ουσιαστικά παράγει ουσίες όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη που προκαλούν χαλάρωση και ύπνο. Τα άτομα που πάσχουν από αυπνία μπορούν να δοκιμάσουν να φάνε γιαούρτι πριν πάνε στο κρεβάτι και τότε θα σημειώσουν αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου τους. Μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν προκειμένου να αποφύγουν ακόμα και τα φυτικά χάπια. Είναι καλό για άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη – Παραδοσιακά οι γιαγιάδες μας, μας έδιναν μια κούπα ζεστό γάλα πριν πάμε για ύπνο και αυτό επειδή όπως είπαμε παραπάνω περιέχει τρυπτοφάνη. Ωστόσο, όσοι έχουν δυσανεξία δεν μπορούν να πιουν γάλα αλλά μπορούν να τρώνε γιαούρτι, φυσικά με μέτρο! Βοηθά στην πέψη – Ένα καλό πεπτικό σύστημα σημαίνει αυτόματα και καλή υγεία. Η κατανάλωση γιαουρτιού μειώνει τα γαστρεντερικά συμπτώματα και βοηθά στη χώνεψη καθιστώντας το ένα καλό σνακ για πριν από τον ύπνο. Διατηρεί το βάρος – Ότι τρως κάθε μέρα και κυρίως πριν πέσεις στο κρεβάτι μπορεί και επηρεάζει το βάρος σου. Το γιαούρτι έχει λίγες θερμίδες και μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη σου για φαγητό ακόμα και αργά το βράδυ.

Το Activia® mix&go είναι μία νέα υγιεινή και γευστική πρόταση από τη Danone, ιδανική να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο το snack που αναζητάς, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όπου κι αν βρίσκεσαι. Συνδυάζει την απαλή βελούδινη γεύση του Activia®, με ένα τραγανό και εκλεκτό συνδυασμό δημητριακών και σπόρων. Με το Activia® mix&go έχεις έναν ακόμα πολύ καλό λόγο να μην ανησυχείς για την προετοιμασία των snack της ημέρας χωρίς να σκέφτεσαι τις περιττές θερμίδες. Μπορείς εύκολα και γρήγορα να απολαύσεις ένα υγιεινό και δροσιστικό snack on the go, ιδίως τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Οι δύο νέες απίθανες γεύσεις, Activia® mix&go Μούσλι, με Σπόρους Κολοκύθας & Cranberry και Activia® mix&go Μούσλι, Chia, Quinoa και Αμύγδαλα, περιλαμβάνουν 4 δισεκατομμύρια προβιοτικά στοιχεία Bifidus ActiRegularis® και ασβέστιο, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργεία του πεπτικού συστήματος.