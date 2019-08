To «The Elite« είναι η νέα δραματική, σχεδόν «σαπουνοπερική», σειρά του Netflix η οποία αποτελεί ένα αμάλγαμα των σειρών Gossip Girl, Pretty Little Liars και How to Get Away with Murder.

Η ιστορία του «The Elite» τραβάει τον θεατή. Ξεκινά με τη δολοφονία, αρχικά δίχως να αποκαλύπτει ποιός σκοτώθηκε. Στη συνέχεια δείχνει τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Γνωρίζοντας τι έρχεται, κάνει ακόμα πιο έντονη την παρακολούθηση της σειράς. Το «The Elite» λειτουργεί ως ένα παζλ, τοποθετώντας τα κομμάτια μπροστά στον θεατή, για να τα τοποθετήσει ο ίδιος σωστά. Ταυτοχρόνως, η αίγλη των κοστουμιών, των σαρωτικών σκηνών και της γενικότερης ατμόσφαιρας του εφηβικού δράματος κερδίζει τον θεατή.

Αν ακόμα δεν ψήθηκες να ξεκινήσεις να το βλέπεις, οι παρακάτω 7 λόγοι θα σε πείσουν πέρα ως πέρα. Πάμε.

1. Είναι ένα συναρπαστικό μυστήριο δολοφονίας

Από την πρώτη σκηνή, το «The Elite» εστιάζει στο μεγάλο μυστήριο της σειράς. Ανοίγει με τα επακόλουθα της δολοφονίας, που είδαμε από την προοπτική του Samuel. Η βαριά αναπνοή του αντηχεί από τους τοίχους της σκοτεινής σχολικής πισίνας καθώς τα μπλε και κόκκινα αστυνομικά φώτα αντανακλούν το πρόσωπό του. Η κάμερα είναι κοντά, δημιουργώντας μια κλειστοφοβική αίσθηση, μια που θα επαναληφθεί στις σκηνές ανάκρισης που εμφανίζονται σε όλη τη σειρά. Στην πλειοψηφία του πρώτου επεισοδίου δεν γνωρίζουμε καν ποιος πέθανε, ακριβώς επειδή για κάποιο λόγο ο Samuel βρέθηκε καλυμμένος με αίμα. Δημιουργούνται αμέσως ερωτήματα, επιτρέποντας στον θεατή να το παίξει ντετέκτιβ και να συνδέσει όλες τις ενδείξεις μαζί.

2. Οι χαρακτήρες

Σε μια σειρά μυστηρίου δολοφονίας, για να σε νοιάζει η πλοκή, θα πρέπει να σε νοιάζουν οι χαρακτήρες. Οι ερμηνείες και το σενάριο δίνουν στο «The Elite» ένα cast από καλά αναπτυγμένους και ευχάριστους χαρακτήρες. Η σειρά ξοδεύει χρόνο για την ανάπτυξη του background κάθε χαρακτήρα. Μας δίνεται μια ματιά στο πώς η οικογενειακή δυναμική είναι διαφορετική σε κάθε νοικοκυριό, από τους γονείς του Guzmán και της Nadia, μέχρι τη μητέρα (και φυσικά και συναισθηματικά) του Samuel. Επιπλέον, λόγω του τύπου του «The Elite», όλοι έχουν πολλά μυστικά να κρύψουν από το παρελθόν τους, καθιστώντας το πιο ζουμερό.

3. Τα ρομαντικά ειδύλλια

Η «The Elite» είναι μία από αυτές τις σπάνιες σειρές όπου κάθε ζεύγος χαρακτήρων είναι ιδιαίτερο. Είναι δύσκολο να αποφασίσετε ποιος θέλετε να καταλήξει με ποιόν. Οι ηθοποιοί ξεχειλίζουν από χημεία. Και η «The Elite» δεν αποφεύγει να δείχνει όλες τις ζουμερές συνδέσεις. Υπάρχει ακόμη και ένα ζευγάρι τριών ατόμων, του οποίου η σχέση διερευνάται (ως επί το πλείστον) χωρίς κρίση και με τον ίδιο τρόπο όπως όλα τα άλλα. Και φυσικά υπάρχουν πολλά ερωτικά τρίγωνα, μεταξύ των οποίων αποτελεί ο Samuel, ο παλαιότερος αδελφός του Nano (Jamie Lorente) και το κορίτσι για το οποίο και οι δύο ενδιαφέρονται.

4. Τόσο, μα τόσο πολύ ΔΡΑΜΑ

Εφηβικά σόου όπως το Riverdale είναι δημοφιλή γιατί – ως επί το πλείστον – αυτό που βλέπουμε στην οθόνη δεν μοιάζει σε τίποτα με μια πραγματική Γυμνασιακή ζωή. Για την «The Elite» ισχύει το ίδιο. Είναι μια εντελώς μη ρεαλιστική απεικόνιση της εφηβικής ζωής, κάτι που κάνει την παρακολούθηση της σειράς τόσο πολύ διασκεδαστική. Είναι απόδραση. Και είναι τόσο εύκολο να παρασυρθείς σε έναν κόσμο γεμάτο από προδοσία, διαφθορά και σεξ.

5. Το soundtrack θα σου αποτυπωθεί στο μυαλό ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Εάν πρόκειται να έχεις ρομαντισμό και δράμα στη εκπομπή σου, θα πρέπει να έχεις και καλή μουσική. Το soundtrack της «The Elite» περιλαμβάνει Άγγλους καλλιτέχνες όπως οι The National και τους CHVRCHES, μαζί με Ισπανούς καλλιτέχνες όπως οι La Casa Azul και τον Dorian. Η ηθοποιός Paola, ακόμη, έχει δύο από τα δικά της τραγούδια που εμφανίζονται σε σκηνές (με τον χαρακτήρα της φυσικά). Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται η μουσική, δεν είναι μόνο στο παρασκήνιο, αλλά πολλές φορές είναι αυτό που οι ίδιοι οι χαρακτήρες ακούνε. Σε πολλές σκηνές, η μουσική παίζει μέχρι να βγάλουν οι χαρακτήρες τα ακουστικά τους για να συμμετάσχουν σε μια συνομιλία, προκαλώντας τη μείωση ή το κλείσιμο της μουσικής.

6. Η μόδα

Ο κόσμος του Las Encinas είναι extravagant. Δεν είναι μόνο τα ρούχα, αν και τα υπέροχα μπλε και κόκκινα διακοσμημένα σακάκια κλέβουν την προσοχή. Ολόκληρη η σειρά είναι γεμάτη από πλούσια σκηνικά – από το ίδιο το σχολείο μέχρι τα σπίτια των μαθητών της ανώτερης τάξης. Υπάρχουν πολλές υπέροχες σκηνές πισίνων με απίστευτη θέα και καθιστικά που λούζονται από το φως του ήλιου, μέσα από μεγάλα παράθυρα. Είναι ένας από εκείνους τους κόσμους που είναι ωραίο να φαντάζεται κανείς τον εαυτό του να ζει μέσα, ανεξάρτητα από τα εξωτερικά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν.

7. Οι ιστορίες έχουν νόημα

Ενώ η «The Elite» μπορεί να είναι ένα «σαπουνοπερικό» δράμα, η σειρά ασχολείται επίσης με μερικά πολύ βαριά θέματα. Υπάρχει μια ιστορία που περιλαμβάνει έναν χαρακτήρα που είναι θετικός στον ιό HIV, μια εφηβική εγκυμοσύνη, θέματα κατάχρησης ναρκωτικών και διάφορα άλλα. Αυτά τα θέματα δεν κάνουν την σειρά λιγότερο διασκεδαστική, στην πραγματικότητα την ενισχύουν. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο να συσχετιστεί με μερικά από τα #RichPeopleProblems που αντιμετωπίζουν οι χαρακτήρες, κάτω από αυτά εμφανίζονται ως σύνθετοι χαρακτήρες με πραγματικά εμπόδια για να αντιμετωπίσουν.

Αφού λοιπόν ψήθηκες, κάηκες ένα ολόκληρο Σ/Κ βλέποντάς την, και απελπίστηκες περιμένοντας την 2η σεζόν, με χαρά σου ανακοινώνω ότι Η ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ για τη 2η σεζόν της, αποκλειστικά στο Netflix.

Καλό κάψιμο.