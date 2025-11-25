Ο Seth Godin σχολιάζοντας στο παρελθόν το Digital Marketing, έχει αναφέρει ότι οι άνθρωποι δεν αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες, αλλά «αγοράζουν» σχέσεις, ιστορίες και (το κυριότερο)… μαγεία! Το ψηφιακό Marketing μεταδίδει «εμπειρίες», όπως ένα αόρατο νήμα που ενώνει την καθημερινή ζωή μας με όσα αγαπάμε, μας εμπνέουν και μας βοηθούν να εξελισσόμαστε.

Κάποτε, το Marketing στα 60s επιχειρούσε να «πιάσει» τον σφυγμό, τις ανάγκες και τα «θέλω» των πολλών. Ωστόσο, ο σταδιακός μετασχηματισμός του στο σύμπαν του «ψηφιακού γίγνεσθαι», το έκανε να εστιάζει στον κάθε ένα μας προσωπικά, προσφέροντας προσωποποιημένες εμπειρίες. Το digital marketing δημιουργεί μικρές, στοχευμένες ψηφιακές στιγμές που γίνονται μέρος της ρουτίνας μας χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Μια ιδέα που συναντάμε τυχαία στο feed μπορεί να μας εμπνεύσει για να δούμε αλλιώς την απαιτητική ημέρα που ξεκινάει ή ένα βίντεο μπορεί να μας μεταβάλλει τη διάθεση και να μας αλλάξει κοσμοθεωρία, ενώ ένα άρθρο μπορεί να μας δώσει τροφή για σκέψη. Πλέον, το digital marketing παύει να είναι εργαλείο των επιχειρήσεων και γίνεται το εργαλείο των ανθρώπων και κάθε ιστορία που συναντάμε στο ψηφιακό τοπίο μάς ταξιδεύει προς μια νέα επιλογή, ένα νέο συναίσθημα, έναν νέο τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Γιατί πολύ απλά πλέον δεν αγοράζουμε απλώς προϊόντα, αλλά «αγοράζουμε» τις ιστορίες τους, τις αξίες, τα συναισθήματα και τις φιλοδοξίες που αυτά κουβαλούν.

Και όσο η τεχνολογία προχωρά, τόσο μεγαλώνει και η επίδραση του digital marketing, καθώς μας βοηθά να βρούμε λύσεις γρηγορότερα, να μαθαίνουμε ευκολότερα, να δημιουργούμε με ακόμη περισσότερη τόλμη. Μάλιστα, στην εποχή της ΑΙ και των εξελιγμένων αλγορίθμων, των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και των δημιουργικών εργαλείων που όλοι μπορούμε να έχουμε ελεύθερα στα χέρια μας, όλοι μας μπορούμε να μετατραπούμε χωρίς ιδιαίτερο κόστος σε story tellers και content creators, σε δημιουργούς που με όχημα τη φαντασία δίνουμε πνοή στις δικές μας μικρές ή μεγάλες ιστορίες. Και κάθε story, κάθε post, κάθε click δεν είναι απλώς μια ενέργεια, αλλά είναι μια στιγμή που διαμορφώνει το ποιοι είμαστε και το πού θέλουμε να πάμε.

Ο κόσμος του Digital Marketing ωστόσο διαθέτει τον δικό του κώδικα επικοινωνίας, έναν κώδικα που όμως μπορείτε να τον ξεκλειδώσετε και να μάθετε έτσι τα «μυστικά» που κρύβονται πίσω από κάθε τεχνική του. Στις 2/12 στο Divani Caravel στο πλαίσιο του 14ου συνεδρίου e-Βusiness & Digital Marketing World 2025 θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στον κόσμο όπου το περιεχόμενο γίνεται εμπειρία και κάθε ιδέα μπορεί να γίνει viral. Μέσα από συναρπαστικές παρουσιάσεις, live workshops και ανοιχτές συζητήσεις, θα μάθετε πώς να χτίζετε ιστορίες που εμπνέουν, να αυξάνετε την επιρροή σας και να κάνετε το κοινό σας να συμμετέχει ενεργά. Γνωστοί επαγγελματίες και experts των Social Media, αλλά και αναγνωρισμένοι influencers πρόκειται να σας μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες, τα μυστικά της επιρροής και τις στρατηγικές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Ελάτε να εμπνευστείτε, να ανταλλάξετε ιδέες, να δικτυωθείτε και να ζήσετε από πρώτο χέρι τη δύναμη του storytelling και του digital marketing. Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος μιας εμπειρίας που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε και χρησιμοποιείτε τα social media (και όλα αυτά φυσικά ΔΩΡΕΑΝ)!

