Αν ψάχνεις μια συνταγή που να βγαίνει πάντα σωστή και να μην σε παιδεύει, αυτά τα cupcakes είναι η απάντηση. Απλά υλικά, καθαρά βήματα και αποτέλεσμα αφράτο, αρωματικό και τίμιο. Ιδανικά για γιορτές, για καφέ στο σπίτι ή απλώς γιατί έχεις όρεξη για κάτι γλυκό χωρίς δράματα.

Υλικά για τα cupcakes

250 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

250 γρ ζάχαρη άχνη

1 κουταλιά της σούπας μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

100 γρ βούτυρο ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου

2 μεγάλα αυγά

240 ml γάλα σε θερμοκρασία δωματίου

1 κουταλάκι του γλυκού πάστα βανίλιας

Υλικά για την buttercream

200 γρ βούτυρο ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου

320 γρ ζάχαρη άχνη

1 πρέζα αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού πάστα βανίλιας

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180 βαθμούς ή στους 160 στον αέρα. Στρώνεις μια φόρμα για 12 cupcakes με χαρτάκια.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Προσθέτεις το βούτυρο και χτυπάς με μίξερ μέχρι το μείγμα να θυμίζει ψιλή άμμο.

Σε μια κανάτα ανακατεύεις τα αυγά, το γάλα και τη βανίλια. Ρίχνεις σιγά σιγά το υγρό μείγμα στα στερεά, χτυπώντας σε χαμηλή ταχύτητα. Όταν ενσωματωθούν όλα, ανεβάζεις ταχύτητα και χτυπάς για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Μοιράζεις το μείγμα στα χαρτάκια και ψήνεις για 18 έως 22 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά και να βγαίνει καθαρή η οδοντογλυφίδα. Αφήνεις να κρυώσουν για 5 λεπτά στη φόρμα και μετά τα μεταφέρεις σε σχάρα μέχρι να κρυώσουν τελείως.

Buttercream

Χτυπάς το βούτυρο σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα για περίπου ένα λεπτό, μέχρι να ασπρίσει και να αφρατέψει. Προσθέτεις τη ζάχαρη άχνη και το αλάτι και συνεχίζεις το χτύπημα για 2 με 3 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία και πλούσια. Ρίχνεις τη βανίλια και χτυπάς λίγο ακόμη. Αν θέλεις, εδώ μπορείς να προσθέσεις χρώμα ζαχαροπλαστικής.

Γαρνίρεις τα cupcakes με κορνέ ή απλώς με κουτάλι, χωρίς άγχος. Είναι νόστιμα έτσι κι αλλιώς.

Καλή απόλαυση!