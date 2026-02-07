Αν υπάρχει ένα γλυκό που μοιάζει απλό αλλά κρύβει μέσα του όλη τη μαγεία του comfort food, αυτές οι κρέπες είναι ακριβώς αυτό. Αφράτη ζύμη, ζεστή καραμέλα, μπανάνα που λιώνει ελαφρώς και μια αίσθηση ότι κάτι πολύ σωστό συμβαίνει στην κουζίνα σου. Δεν είναι επιδόρπιο για επίδειξη, είναι γλυκό για απόλαυση. Και ναι, τρώγεται άνετα και μεσημέρι και βράδυ, χωρίς τύψεις.

Υλικά

Για το μείγμα της κρέπας

60 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

1 αυγό ελευθέρας βοσκής

150 ml γάλα

2 κουταλιές της σούπας λάδι από κραμβέλαιο για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα καραμέλας

100 γρ ζάχαρη

50 γρ βούτυρο

Για τις μπανάνες

4 μπανάνες

μισό κουταλάκι άχνη ζάχαρη κοσκινισμένη

μισό κουταλάκι κακάο κοσκινισμένο

Εκτέλεση

Ξεκινάς με το μείγμα για τις κρέπες. Βάζεις το αλεύρι, τη ζάχαρη, το αυγό και το γάλα στο μπλέντερ ή στο μούλτι και τα χτυπάς μέχρι να έχεις έναν λείο και ομοιόμορφο χυλό. Αν δεν έχεις μπλέντερ, γίνεται άνετα και με σύρμα. Αφήνεις το μείγμα να ξεκουραστεί για πέντε λεπτά γιατί κι αυτό έχει δικαίωμα στην ηρεμία του.

Στο μεταξύ, φτιάχνεις την καραμέλα. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζεις τη ζάχαρη μαζί με τρεις κουταλιές της σούπας νερό και ανακατεύεις καλά. Τοποθετείς σε μέτρια φωτιά και αφήνεις το μείγμα να σιγοβράσει χωρίς να το πειράζεις. Σε τρία με τέσσερα λεπτά θα πάρει ένα βαθύ χρυσοκάστανο χρώμα. Κουνάς απαλά την κατσαρόλα μόνο αν χρειαστεί.

Αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις προσεκτικά το βούτυρο. Ανακατεύεις με ξύλινη κουτάλα μέχρι να λιώσει και να ενσωματωθεί πλήρως. Ρίχνεις τρεις κουταλιές της σούπας ζεστό νερό, ανακατεύεις ξανά και αφήνεις τη σάλτσα στην άκρη.

Ζεσταίνεις ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και το αλείφεις ελαφρά με λάδι. Ρίχνεις περίπου το ένα τέταρτο από το μείγμα και γυρνάς το τηγάνι ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα. Ψήνεις για περίπου δύο λεπτά μέχρι να ροδίσει ελαφρά, γυρνάς την κρέπα και συνεχίζεις το ψήσιμο για άλλο τόσο. Μεταφέρεις σε ζεστό πιάτο και επαναλαμβάνεις μέχρι να τελειώσει το μείγμα.

Κόβεις τις μπανάνες στη μέση. Γεμίζεις κάθε κρέπα με μισή μπανάνα, περιχύνεις με λίγη καραμέλα και την τυλίγεις. Τοποθετείς το υπόλοιπο μισό κομμάτι μπανάνας από πάνω, ρίχνεις την υπόλοιπη καραμέλα και πασπαλίζεις με άχνη και κακάο.

Σερβίρονται ζεστές και εξαφανίζονται γρήγορα. Και όχι άδικα.

Καλή απόλαυση!