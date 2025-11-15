Αν αγαπάς τα γλυκά με μήλο, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει για σένα! Ένα αφράτο, ζεστό σουφλέ με καραμελωμένα μήλα και βανίλια, που θα κάνει όλο το σπίτι να μοσχομυρίσει φθινόπωρο. Ιδανικό για brunch ή για επιδόρπιο μετά το φαγητό!

Υλικά

25 γρ. ανάλατο βούτυρο

4 μήλα Braeburn, καθαρισμένα, χωρίς κουκούτσια και κομμένα σε φέτες

1 λοβό βανίλιας, κομμένο στη μέση και αφαιρεμένοι οι σπόροι

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. ζάχαρη

4 αυγά, χτυπημένα

20 ml πλήρες γάλα

2 κ.σ. μαρμελάδα βερίκοκο

Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Κρέμα φρέσκα (crème fraîche) για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σοτάρουμε τα μήλα

Σε ένα μεγάλο τηγάνι που μπαίνει και στο φούρνο, λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα μήλα και τους σπόρους βανίλιας και τα αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ελαφρύ χρώμα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο

Στους 200°C (ή 180°C αν χρησιμοποιείς αέρα). Ετοιμάζουμε το μείγμα

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε τα χτυπημένα αυγά και το γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα λείο, ομοιόμορφο μείγμα. Ψήνουμε

Ρίχνουμε το μείγμα πάνω από τα μήλα μέσα στο τηγάνι και το μεταφέρουμε κατευθείαν στον φούρνο. Ψήνουμε για 20–30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει. Γλασάρουμε και σερβίρουμε

Μόλις το βγάλουμε από τον φούρνο, περνάμε προσεκτικά ένα μαχαίρι γύρω γύρω και το αναποδογυρίζουμε σε πιάτο. Ζεσταίνουμε τη μαρμελάδα με 1 κ.σ. νερό και αλείφουμε την επιφάνεια. Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

Σερβίρουμε το σουφλέ σε κομμάτια, συνοδεύοντάς το με κουταλιές crème fraîche.

Καλή απόλαυση!