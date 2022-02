Η Pink αποτελεί χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο αξιόλογες pop τραγουδίστριες της γενιάς της. Είναι γνωστή, όχι μόνο για τις φωνητικές της δυνατότητες, αλλά και για τα φαντασμαγορικά show που συνήθως συνοδεύονται από πάσης φύσεως ακροβατικά. Σε μικρότερη ηλικία, η γνωστή τραγουδίστρια ήταν αρκετά… ατίθαση. Ναρκωτικά, ατελείωτα πάρτι, δραματικοί χωρισμοί ήταν η καθημερινότητά της. Πλέον όμως είναι μητέρα και μάλιστα ιδιαίτερα συνεπής στα καθήκοντά της.

Η Pink έχει 2 παιδιά. Η κόρη της, Γουίλοου, είναι 10 χρονών, ενώ ο γιος της, Τζέιμσον έκλεισε τα 5. Αν και η τραγουδίστρια έχει τη φήμη της προχωρημένης, σε συνέντευξή της πρόσφατα αποκάλυψε ότι δεν επιτρέπει στα παιδιά της να έχουν κινητά τηλέφωνα και ούτε σκοπεύει να το κάνει σύντομα.

«Υπάρχει πάντα μια φωτεινή και μια σκοτεινή πλευρά στο θέμα της τεχνολογίας, ακόμα και για τους ενήλικες… Πόσο μάλλον για τα παιδιά. Δεν το θέλω αυτό ακόμα», ανέφερε η Pink. Στη συνέχεια είπε: «Γύρισε και μου είπε η μικρή μου: “ξέρεις, όλα τα παιδιά στην τάξη μου έχουν δικό τους κινητό”. Όμως δεν με αγγίζει καθόλου, δεν το επιτρέπω ακόμα. Προσπαθώ να κρατάω ένα μέτρο. Να μην φαινόμαστε γονείς – δεινόσαυροι. Να πηγαίνουμε με το ρεύμα της εποχής, όμως μέχρι ένα σημείο».

Carson Daly catches up with @Pink about her music, her family, and teaming up with the Calm app to read bedtime stories to help kids get to sleep. pic.twitter.com/UmLxJ6FeK5

