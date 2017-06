Είμαστε όλοι μόνιμα σε μία δίαιτα προσπαθώντας να χάσουμε κάποια περιττά κιλά που έχουν βρει καταφύγιο σε συγκεκριμένα μέρη και δεν λένε να φύγουν. Η προσπάθειά που κάνουμε ξεκινά συνήθως από κάποια δίαιτα. Ποιες είναι οι δύο απαγορευμένες λέξεις για όλες τις δίαιτες; Η ζάχαρη και οι υδατάνθρακες. Κι όμως μία καινούργια έρευνα δείχνει πως το να χάσεις κιλά δεν έχει σχέση με το να κόψεις τα γλυκά ή τις θερμίδες, αλλά μπορείς να τα καταφέρεις εάν κόψεις το κρέας!

Ναι, ναι καλά διαβάσατε. Μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Nutrition αποκάλυψε πως όσοι προσπαθούν να χάσουν κιλά το καταφέρνουν πολύ πιο αποτελεσματικά όταν ακολουθήσουν μία vegetarian δίαιτα, ενώ επίσης όπως υποστηρίζει είναι ότι καλύτερο για να τονώσουν τον μεγαβολισμό τους.

Μία ομάδα 74 ατόμων όλοι, με τύπο διαβήτη 2, ακολούθησαν μία διατροφή από φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και δημητριακά και όπως αποδείχθηκε έχασαν δύο, ναι δύο φορές πιο γρήγορα κιλά! Επίσης έχασαν και σωματικό λίπος κάτι που βοήθησε πολύ το μεταβολισμό τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά και για όσους έχουν θέμα με σύνδρομα μεταβολισμού ή διαβήτη, αλλά και για όσους θέλουν απλά να πάρουν στα σοβαρά τη διατροφή τους και να παραμείνουν λεπτοί και υγιείς.

Σίγουρα για κάποιους είναι πολύ δύσκολο να κόψουν το κρέας, ωστόσο μπορούν να το περιορίσουν δραστικά. Έτσι κι αλλιώς την πρωτείνη μπορείς να τη βρεις και αλλού, όπως στα ψάρια και τα αυγά, ενώ όσο για τη γεύση τα καλοψημένα μανιτάρια θυμίζουν νόστιμο κρέας! Δεν ξέρουμε για εσάς αλλά εμάς η έρευνα μας έβαλε σε σοβαρές σκέψεις!