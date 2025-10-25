Ένα κλασικό ιταλικό πιάτο, ελαφρύ και γεμάτο άρωμα! Οι αγκινάρες alla Romana συνδυάζουν τη φρεσκάδα των λαχανικών με τη μοναδική γεύση του λευκού κρασιού και των μυρωδικών. Ιδανικές ως συνοδευτικό για ψάρι ή ψητό κρέας, αλλά και ως κυρίως πιάτο για όσους αγαπούν τη μεσογειακή κουζίνα.

Υλικά

8 μικρές αγκινάρες, καθαρισμένες και με κομμένο κοτσάνι

Χυμός από 2 λεμόνια

1 κ.γ. σπόροι μάραθου

1 κ.γ. σπόροι κόλιανδρου

4 καρότα, καθαρισμένα και κομμένα

1 κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

4 σκελίδες σκόρδο, σε λεπτές φέτες

2 κλωνάρια σέλερι, καθαρισμένα και κομμένα

3 φύλλα δάφνης

6 κόκκοι μαύρου πιπεριού

300 ml λευκό κρασί

1 κ.γ. ζάχαρη

θαλασσινό αλάτι

100 ml νερό

λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

λίγος φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

Κόψε τις καθαρισμένες αγκινάρες στη μέση κατά μήκος και με ένα κουταλάκι αφαίρεσε το «χνούδι» από το εσωτερικό. Τρίψε τες με το χυμό λεμονιού για να μη μαυρίσουν και άφησέ τες στην άκρη. Ζέστανε μια βαριά κατσαρόλα με καπάκι σε μέτρια φωτιά. Ρίξε τους σπόρους μάραθου και κόλιανδρου και καβούρδισέ τους για 30–60 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσουν να «σκάνε». (Προσοχή, γιατί μπορεί να πεταχτούν!) Πρόσθεσε τα καρότα, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το σέλερι, τα φύλλα δάφνης, το πιπέρι, το κρασί, τη ζάχαρη και λίγο αλάτι. Ανακάτεψε καλά. Τοποθέτησε τις αγκινάρες μέσα στην κατσαρόλα και πρόσθεσε το νερό. Άφησε το φαγητό να σιγοβράσει, σκέπασέ το και μαγείρεψέ το για 25–30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Όταν είναι έτοιμες, άφησε το φαγητό να κρυώσει ελαφρώς χωρίς καπάκι. Ρίξε από πάνω λίγο ελαιόλαδο και πασπάλισε με τον φρέσκο μαϊντανό.

Σέρβιρε τις αγκινάρες alla Romana ζεστές ή σε θερμοκρασία δωματίου, δίπλα σε φιλέτο ψαριού ή ψητό κρέας.

Καλή απόλαυση!