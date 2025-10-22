Αν αγαπάς τη γεύση της καραμέλας και δεν μπορείς να αντισταθείς σε ένα αφράτο, γλυκό αλλά και ελαφρώς αλμυρό γλυκό, αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σου. Μια υπέροχα μαλακή τούρτα με άρωμα καραμέλας, χάρη στη light muscovado ζάχαρη και λίγη έτοιμη καραμέλα από κονσέρβα, που δίνει στο παντεσπάνι και την κρέμα το πιο απολαυστικό αποτέλεσμα.
Υλικά
Για το κέικ:
- 225γρ. μαργαρίνη για ψήσιμο (κατευθείαν από το ψυγείο), συν λίγη επιπλέον για άλειμμα
- 175γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
- 55γρ. light muscovado ζάχαρη
- 4 αυγά
- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
- 225γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 1 κ.σ. γάλα
- 1 κονσέρβα καραμέλας (397γρ.)
- ½ κ.γ. θαλασσινό αλάτι
Για την επικάλυψη:
- 250γρ. βούτυρο αγελάδος, πολύ μαλακό
- 250γρ. άχνη ζάχαρη
- ½ κ.γ. θαλασσινό αλάτι
- 115γρ. fudge αλμυρής καραμέλας, ψιλοκομμένο
Εκτέλεση
- Προετοιμασία:
Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (160°C στον αέρα). Βουτυρώνεις και στρώνεις με αντικολλητικό χαρτί δύο ταψάκια των 20 εκ.
- Για το μείγμα:
Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις τη μαργαρίνη, τις δύο ζάχαρες, τα αυγά, τη βανίλια, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το γάλα, 3 κουταλιές της σούπας από την καραμέλα και το αλάτι.
Χτυπάς με ηλεκτρικό μίξερ για 2 λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
- Ψήσιμο:
Μοιράζεις το μείγμα στα δύο ταψάκια και λειαίνεις την επιφάνεια. Ψήνεις για 25-30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να ξεκολλούν ελαφρώς από τα τοιχώματα.
Τα αφήνεις να κρυώσουν πάνω σε σχάρα.
- Για την κρέμα καραμέλας:
Σε ένα μπολ χτυπάς το βούτυρο με την άχνη μέχρι να γίνει ανοιχτό και αφράτο.
Προσθέτεις το αλάτι και την υπόλοιπη καραμέλα και ανακατεύεις απαλά — χωρίς να παραχτυπήσεις για να μη “κόψει”.
- Συναρμολόγηση:
Τοποθετείς το πρώτο παντεσπάνι σε πιατέλα και απλώνεις το ένα τρίτο της κρέμας.
Βάζεις από πάνω το δεύτερο παντεσπάνι και καλύπτεις όλη την τούρτα με την υπόλοιπη κρέμα.
Πασπαλίζεις με τα κομματάκια fudge και… έτοιμη η πιο λαχταριστή τούρτα καραμέλας!
Αφράτη, υγρή και γεμάτη καραμελένιο άρωμα — τέλεια για κάθε περίσταση ή απλώς για ένα απόγευμα που θέλεις κάτι πολύ γλυκό.
Καλή απόλαυση!
