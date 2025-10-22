Αν αγαπάς τη γεύση της καραμέλας και δεν μπορείς να αντισταθείς σε ένα αφράτο, γλυκό αλλά και ελαφρώς αλμυρό γλυκό, αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σου. Μια υπέροχα μαλακή τούρτα με άρωμα καραμέλας, χάρη στη light muscovado ζάχαρη και λίγη έτοιμη καραμέλα από κονσέρβα, που δίνει στο παντεσπάνι και την κρέμα το πιο απολαυστικό αποτέλεσμα.

Για το κέικ:

225γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

225γρ. μαργαρίνη για ψήσιμο (κατευθείαν από το ψυγείο), συν λίγη επιπλέον για άλειμμα

Για την επικάλυψη:

Προετοιμασία:

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (160°C στον αέρα). Βουτυρώνεις και στρώνεις με αντικολλητικό χαρτί δύο ταψάκια των 20 εκ.

Για το μείγμα:

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις τη μαργαρίνη, τις δύο ζάχαρες, τα αυγά, τη βανίλια, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το γάλα, 3 κουταλιές της σούπας από την καραμέλα και το αλάτι.

Χτυπάς με ηλεκτρικό μίξερ για 2 λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ψήσιμο:

Μοιράζεις το μείγμα στα δύο ταψάκια και λειαίνεις την επιφάνεια. Ψήνεις για 25-30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να ξεκολλούν ελαφρώς από τα τοιχώματα.

Τα αφήνεις να κρυώσουν πάνω σε σχάρα.

Για την κρέμα καραμέλας:

Σε ένα μπολ χτυπάς το βούτυρο με την άχνη μέχρι να γίνει ανοιχτό και αφράτο.

Προσθέτεις το αλάτι και την υπόλοιπη καραμέλα και ανακατεύεις απαλά — χωρίς να παραχτυπήσεις για να μη “κόψει”.