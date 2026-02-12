Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια πιο καλλιτεχνική και τολμηρή πλευρά της, δημοσιεύοντας μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες χωρίς μπλούζα.

Το 44χρονο supermodel ανάρτησε τα στιγμιότυπα την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας εικόνες υψηλής αισθητικής, όπου ποζάρει τόπλες με διακριτικότητα και στιλ. Σε κάποιες λήψεις καλύπτει επιλεγμένα σημεία του σώματός της με τα χέρια της, ενώ σε μία άλλη χρησιμοποιεί το καπέλο της, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στον αισθησιασμό και την κομψότητα.

Η ίδια δεν συνόδευσε τη δημοσίευση με εκτενή σχόλια, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

