Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια πιο καλλιτεχνική και τολμηρή πλευρά της, δημοσιεύοντας μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες χωρίς μπλούζα.
Το 44χρονο supermodel ανάρτησε τα στιγμιότυπα την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας εικόνες υψηλής αισθητικής, όπου ποζάρει τόπλες με διακριτικότητα και στιλ. Σε κάποιες λήψεις καλύπτει επιλεγμένα σημεία του σώματός της με τα χέρια της, ενώ σε μία άλλη χρησιμοποιεί το καπέλο της, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στον αισθησιασμό και την κομψότητα.
Η ίδια δεν συνόδευσε τη δημοσίευση με εκτενή σχόλια, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply