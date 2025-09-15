Η Άννα Βίσση μοιράστηκε δημόσια τα συναισθήματά της μετά τις δύο μεγάλες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη που δέχτηκε από το κοινό.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια περιέγραψε την εμπειρία σαν να ξύπνησε από «ένα μαγικό όνειρο», τονίζοντας πως οι συναυλίες αυτές δεν ανήκαν μόνο σε εκείνη, αλλά σε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί και μοιράστηκαν τη στιγμή.

«Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να βρίσκουν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους αληθινή αγάπη και φιλία.

Η ίδια σημείωσε πως ένιωσε απέραντη συγκίνηση βλέποντας το στάδιο γεμάτο με χαμόγελα, αγκαλιές και φωνές που τραγουδούσαν με πάθος. «Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα», κατέληξε στο μήνυμά της.

Και όπως φαίνεται, η «απόλυτη» έκανε για ακόμα μία φορά τον χαμό της!