Το φθινόπωρο πάντα καταφέρνει να μας κάνει να θέλουμε πιο πολύ το σπίτι, έτσι όπως απλώνει αυτή τη δροσερή μυρωδιά βρεγμένου χώματος και μας θυμίζει ότι ήρθε η ώρα για περισσότερο χουχούλιασμα. Κι επειδή η εποχή αυτή ζητάει βιβλίο, κουβέρτα και μια ζεστή κούπα στο χέρι, οι Lebee Publications μας χάρισαν τρεις υπέροχες προτάσεις που μιλούν για μνήμη, αγάπη, απώλεια και αναζήτηση, δηλαδή όλα όσα μας αγγίζουν λίγο πιο βαθιά, ειδικά τώρα που οι μέρες μικραίνουν και αναζητάμε παραπάνω μερικές στιγμές για εμάς.

Με άλλα λόγια, μας έβαλαν σε mood να «χαθούμε» σε ιστορίες που έχουν κάτι να πουν. Και φυσικά, το That’s Life μαζί με τις Lebee Publications δεν θα σε άφηνε χωρίς τη δυνατότητα να κάνεις δικό σου ένα από αυτά τα συγκλονιστικά βιβλία.

Για αυτό, δεν σας κρατάμε άλλο σε αγωνία… Οι τυχεροί που κέρδισαν είναι οι:

Eva G.

Γιώργος Αλεξίου

Aggeliki Lamprinou

Συγχαρητήρια!!! Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να παραλάβετε τα δώρα σας και ελπίζουμε να ζήσετε τις πιο γλυκές στιγμές ανάγνωσης.

Κι αν δεν σταθήκατε τυχεροί αυτή τη φορά, μη στενοχωριέστε! Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται κι άλλοι υπέροχοι διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις.