Υπάρχουν στιγμές που, παρά την ένταση και τον ρυθμό της καθημερινότητας, κάτι μικρό μάς θυμίζει ότι η χαρά δεν χρειάζεται πολύπλοκες συνταγές. Όταν μιλάμε για παιχνίδι, ειδικά για παιχνίδι που απευθύνεται στα πιο μικρά παιδιά, η μαγεία βρίσκεται πάντα στην απλότητα, σε μια φιγούρα, ένα χρώμα, ένα μικρό σκηνικό που τους ανοίγει ολόκληρους νέους κόσμους. Γι’ αυτό και ο πρόσφατος διαγωνισμός μας με το PLAYMOBIL Junior «Το πρώτο μου PLAYMOBIL» είχε για εμάς έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ήταν μια ευκαιρία να μοιραστούμε αυτή τη μαγεία με ανθρώπους που την αναγνωρίζουν και τη στηρίζουν.

Η συμμετοχή σας ήταν μεγάλη, ο ενθουσιασμός ακόμη μεγαλύτερος και πραγματικά χαρήκαμε που τόσοι πολλοί θέλατε να χαρίσετε αυτό το έξυπνο και τρυφερό σετ σε ένα παιδί της οικογένειάς σας.

Δεν σας κρατάμε άλλο σε αγωνία! Οι δύο τυχερές που κερδίζουν το PLAYMOBIL Junior «Το πρώτο μου PLAYMOBIL” (κωδ.: 71655) είναι:

Angelina T.

Asimina Georgiadou .

Συγχαρητήρια και στις δύο! Ας γεμίσουν τα μικρά χεράκια με χρώματα, ήχους και ιστορίες που μόλις ξεκινούν.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους μέσω email.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν, συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις για αυτό το νου σας!