Αν θες ένα πιάτο που να συνδυάζει γλύκα, αλμύρα και μια πικάντικη πινελιά, αυτό το μπολ θα γίνει το αγαπημένο σου. Ισορροπεί τέλεια τη γλυκύτητα της γλυκοπατάτας με τα μπαχαρικά του κιμά, ενώ το καυτερό μέλι απογειώνει τη γεύση.
Υλικά
Για τη γλυκοπατάτα:
- 300 γρ. γλυκοπατάτα, πλυμένη και κομμένη σε μικρά κυβάκια
- 1 κ.σ. λάδι κανόλα
- 1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
- 1 κ.γ. κανέλα
- ½ κ.γ. κύμινο
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τον κιμά:
- 1 κ.σ. λάδι κανόλα
- 400 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
- 1 κ.γ. σκόνη σκόρδου
- 1 κ.γ. κανέλα
- 1 κ.γ. κύμινο
- 1 κ.σ. καπνιστή πάπρικα γλυκιά
Για το καυτερό μέλι:
- 100 ml μέλι
- 1 κ.γ. νιφάδες τσίλι
Για το σερβίρισμα:
- 1 αβοκάντο, καθαρισμένο και κομμένο σε φέτες
- 30 γρ. πράσινη σαλάτα
- 200 γρ. κότατζ τσιζ
Εκτέλεση
- Γλυκοπατάτα στο φούρνο
Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200°C (180°C στον αέρα). Απλώνεις τη γλυκοπατάτα σε ταψί, προσθέτεις λάδι, μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύεις καλά και ψήνεις για 20 λεπτά.
- Μαγείρεμα κιμά
Ζεσταίνεις το λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια–δυνατή φωτιά. Ρίχνεις τον κιμά και σοτάρεις 3–4 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτεις τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι, και συνεχίζεις το μαγείρεμα για άλλα 3–4 λεπτά μέχρι να ψηθεί καλά.
- Καυτερό μέλι
Σε μικρό κατσαρολάκι ζεσταίνεις σε χαμηλή φωτιά το μέλι με τις νιφάδες τσίλι, μέχρι να αρχίσει να φουσκώνει ελαφρά. Σβήνεις τη φωτιά και αφήνεις να σταθεί για 5 λεπτά.
- Στήσιμο μπολ
Μοιράζεις τη γλυκοπατάτα σε δύο μπολ. Προσθέτεις τον κιμά, λίγη σαλάτα, φέτες αβοκάντο και το κότατζ τσιζ.
- Τελική πινελιά
Ραντίζεις με το καυτερό μέλι και προσθέτεις λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Ένα πιάτο πλήρες, θρεπτικό και γεμάτο γεύση που ταιριάζει τέλεια για μεσημεριανό ή βραδινό.
Καλή απόλαυση!
