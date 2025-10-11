Αν θες να εντυπωσιάσεις με ένα πιάτο που φέρνει τη θάλασσα στο τραπέζι σου, αυτή η συνταγή είναι για σένα. Έχει όλα τα αρώματα της ακτής – φύκια, όστρακα, καβούρι – συνδυασμένα με τραγανή μπρουσκέτα και δροσερή σαλάτα.
Υλικά
Για την επικάλυψη
- 250γρ. λευκόφυκο έτοιμο (κονσέρβα)
- 50γρ. βρώμη
- φρεσκοτριμμένο λευκό πιπέρι
- 25γρ. βούτυρο
- 1 πράσο ψιλοκομμένο
- 250γρ. μαγειρεμένα κοκκύλια (cockles)
- λίγο ξίδι μπίρας (προαιρετικά)
- 50γρ. λίπος από μπέικον
- 8 φέτες καπνιστό μπέικον, τραγανό
Για τη σάλτσα (dressing)
- 6 κ.σ. ελαιόλαδο
- 2 κ.σ. ξίδι μπίρας
- 2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος
- 1 κ.σ. χυμός λεμονιού
- 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
- 1 κ.γ. βασιλικός αποξηραμένος
- 1 πρέζα μπούκοβο
- 1 πρέζα ρίγανη αποξηραμένη
Για τη σαλάτα με καβούρι και ραντίτσιο
- 4 κεφαλάκια ραντίτσιο (ή σικορέ), κομμένα στα τέσσερα
- ελαιόλαδο για άλειμμα
- 1 καβούρι καθαρισμένο (dressed crab)
- 12 ντοματίνια ψιλοκομμένα
- ¼ αγγούρι, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε κύβους
- 1 πρέζα πιπέρι Espelette (ή πάπρικα)
- 1 μαρούλι Little Gem, τα φύλλα χωρισμένα
Για τη μπρουσκέτα
- 1 καρβέλι ψωμί με φύκια
- ελαιόλαδο για ράντισμα
Εκτέλεση
- Επικάλυψη: Ανακάτεψε το λευκόφυκο με τη βρώμη και πιπέρι. Άφησέ το για 20 λεπτά.
- Σοτάρισε το πράσο με το βούτυρο μέχρι να μαλακώσει. Πρόσθεσε τα κοκκύλια και ζέστανέ τα για λίγα λεπτά. Βάλε πιπέρι και λίγο ξίδι αν θέλεις.
- Σε τηγάνι με το λίπος μπέικον, ψήσε το μείγμα με το φύκι μέχρι να γίνει τραγανό.
- Dressing: Χτύπησε όλα τα υλικά μαζί και άφησέ το στην άκρη.
- Σαλάτα: Άλειψε το ραντίτσιο με ελαιόλαδο, αλάτισε και ψήσε σε μαντεμένια σχάρα μέχρι να πάρει χρώμα. Σε μπολ ανάμειξε το καβούρι με τα ντοματίνια, το αγγούρι και λίγο dressing. Σέρβιρε στο κέντρο του πιάτου, πασπάλισε με το πιπέρι Espelette και στόλισε γύρω με φύλλα μαρουλιού και ραντίτσιο. Ράντισε με λίγο ακόμη dressing.
- Μπρουσκέτα: Κόψε φέτες από το ψωμί με φύκια, ψήσε τις στη σχάρα και ράντισε με ελαιόλαδο. Από πάνω βάλε το μείγμα με το φύκι, τα κοκκύλια με το πράσο και τέλος το τραγανό μπέικον.
Ένα πιάτο γεμάτο χαρακτήρα που συνδυάζει αλμυρές γεύσεις της θάλασσας με τραγανή υφή και δροσερή σαλάτα.
Καλή απόλαυση!
