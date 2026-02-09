Η Cardi B πήγε να χορέψει με ρομπότ και κατέληξε… στο έδαφος, σε ένα στιγμιότυπο που φυσικά δεν άργησε να γίνει viral.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, η διάσημη ράπερ φαίνεται να περπατά στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, ανάμεσα σε περαστικούς. Κάποια στιγμή πλησιάζει ένα ρομπότ που στεκόταν ακίνητο στο πεζοδρόμιο και, όπως ήταν αναμενόμενο, αποφασίζει να το… αξιοποιήσει καλλιτεχνικά.

Cardi B falls after a robot launches at her while she was dancing on it 😭 pic.twitter.com/VP1uKOuftR — FearBuck (@FearedBuck) February 8, 2026



Αφού κάνει κύκλους και μερικές χορευτικές κινήσεις γύρω και πάνω του, σκύβει να το φιλήσει. Εκεί όμως το σκηνικό αλλάζει. Το ρομπότ χάνει την ισορροπία του, πέφτει πάνω της και ακολουθεί μια θεαματική τούμπα, με την Cardi B να βρίσκεται στο έδαφος μέσα σε δευτερόλεπτα.

Άμεσα, μέλη της ομάδας της έτρεξαν για να τη βοηθήσουν. Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο αλλά και τις πληροφορίες που ακολούθησαν, η ράπερ δεν τραυματίστηκε και σηκώθηκε χωρίς πρόβλημα, αφήνοντας πίσω της ακόμη ένα viral στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο των social media. Τελικά, όταν είσαι η Cardi B, ακόμα και μια τούμπα σου γίνεται… περιεχόμενο.