Η Sarah Jessica Parker έκλεψε την παράσταση στο επίσημο photo call της 3ης σεζόν του And Just Like That... την Τετάρτη 21 Μαΐου, στο Crane Club της Νέας Υόρκης. Η 60χρονη σταρ εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή navy δημιουργία από ακατέργαστο μετάξι της Vivienne Westwood – φυσικά με το χαρακτηριστικό corset μπούστο του οίκου, που τόνιζε τη φιγούρα της.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μεταλλικά ασημί πέδιλα, σκούρα ασημένια κοσμήματα και ένα εντυπωσιακό beaded clutch. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε βαθιά χωρίστρα με ανάλαφρες κυματιστές μπούκλες – ένας διακριτικός φόρος τιμής στο εμβληματικό στυλ της Carrie Bradshaw.

Η Sarah Jessica Parker πόζαρε μόνη, δίπλα στον σύζυγό της Matthew Broderick, αλλά και με τις συμπρωταγωνίστριες της σειράς: Kristin Davis, Cynthia Nixon, Nicole Ari Parker και Sarita Choudhury.

Η νέα σεζόν του And Just Like That…, που συνεχίζει την ιστορία του Sex and the City, κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου στο Max. Μετά την απώλεια του Mr. Big, η Carrie ξεκινά νέο κεφάλαιο με τον Aidan Shaw (John Corbett), ενώ η ζωή της παίρνει διαφορετική τροπή όταν καλείται να γίνει… μητριά.

Η ατάκα της Carrie στο trailer είναι χαρακτηριστική: “Life is a story we get to write every day, and when the plot twists, we can choose to embrace a new chapter.” Κι εμείς, δεν βλέπουμε την ώρα να ξεφυλλίσουμε το επόμενο.