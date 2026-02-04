Υπάρχουν συνταγές που δεν προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι ελαφριές ή «διαίτης». Σε κοιτούν κατάματα και σου λένε την αλήθεια. Αυτή εδώ είναι μία από αυτές. Cheesecake με φύλλο κρούστας, καρύδια, φέτα, λευκή σοκολάτα και σιρόπι με ροδόνερο. Ναι, όλα μαζί. Και όχι, δεν είναι υπερβολή. Είναι απλώς πολύ καλή ιδέα.

Το αποτέλεσμα θυμίζει μπακλαβά που αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα, να γίνει πιο κρεμώδης, πιο φίνος, πιο… «κάτσε να σου κόψω άλλο ένα κομμάτι».

Υλικά

Για το σιρόπι

225 γρ. ζάχαρη



Ξύσμα από 1 λεμόνι



1 κ.σ. ροδόνερο



Για το cheesecake

60 γρ. βούτυρο αγελάδος



100 γρ. καρύδια ψιλοκομμένα



1 κ.γ. κανέλα



250 γρ. φύλλο κρούστας



200 γρ. λευκή σοκολάτα σε κομμάτια



200 γρ. φέτα θρυμματισμένη



280 γρ. τυρί κρέμα πλήρες



200 ml κρέμα γάλακτος πλήρης



3 κ.σ. μέλι



Μια χούφτα φιστίκια Αιγίνης ψιλοκομμένα



Εκτέλεση

Ξεκινάς από το σιρόπι, γιατί θέλει τον χρόνο του να κρυώσει. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζεις 100 γρ. από τη ζάχαρη μαζί με 125 ml νερό και δύο λωρίδες από το ξύσμα λεμονιού. Τα αφήνεις να πάρουν βράση σε μέτρια φωτιά, κουνώντας ελαφρά το κατσαρολάκι μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Χαμηλώνεις τη φωτιά και σιγοβράζεις για 5 έως 8 λεπτά, μέχρι να έχεις ένα παχύρρευστο σιρόπι χωρίς χρώμα. Προσθέτεις το ροδόνερο και το αφήνεις στην άκρη να κρυώσει εντελώς.

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200°C και βουτυρώνεις καλά μια στρογγυλή φόρμα με αποσπώμενη βάση, περίπου 20 εκ.

Σε αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς λιπαρά, καβουρδίζεις τα καρύδια σε μέτρια φωτιά. Μόλις αρχίσουν να μυρίζουν έντονα, προσθέτεις την κανέλα και 25 γρ. από τη ζάχαρη. Αφήνεις τη ζάχαρη να καραμελώσει ελαφρά και αδειάζεις προσεκτικά το μείγμα σε επιφάνεια κοπής. Όταν κρυώσουν, τα ψιλοκόβεις.

Λιώνεις το υπόλοιπο βούτυρο. Στρώνεις δύο φύλλα κρούστας στη φόρμα, έτσι ώστε να καλύπτουν βάση και τοιχώματα, και τα βουτυρώνεις καλά. Πασπαλίζεις με λίγα από τα καρύδια και επαναλαμβάνεις τη διαδικασία άλλες δύο φορές. Κρατάς λίγα καρύδια στην άκρη για το τέλος.

Κλείνεις με ένα τελευταίο φύλλο, το πιέζεις καλά στις άκρες, βουτυρώνεις ξανά, κόβεις τα περισσεύματα και ψήνεις για 25 με 30 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανό και χρυσαφένιο.

Μόλις βγει από τον φούρνο, περιχύνεις αμέσως με το κρύο σιρόπι, δίνοντας έμφαση στα τοιχώματα. Το αφήνεις να κρυώσει τελείως.

Λιώνεις τη λευκή σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων, ανακατεύοντας μέχρι να γίνει λεία.

Σε μπολ χτυπάς τη φέτα με τα υπόλοιπα 100 γρ. ζάχαρη μέχρι να γίνει κρέμα. Προσθέτεις το τυρί κρέμα και το υπόλοιπο ξύσμα λεμονιού και συνεχίζεις το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίχνεις την κρέμα γάλακτος, χτυπάς μέχρι να αφρατέψει και στο τέλος ενσωματώνεις τη λιωμένη λευκή σοκολάτα.

Αδειάζεις το μείγμα μέσα στη βάση από φύλλο κρούστας, σκεπάζεις χαλαρά και βάζεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά όλο το βράδυ.

Λίγο πριν το σερβίρισμα, περιχύνεις με μέλι και πασπαλίζεις με τα καρύδια που κράτησες και τα φιστίκια Αιγίνης.

Καλή απόλαυση!