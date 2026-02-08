Αν υπάρχει ένα γλυκό που καταφέρνει να ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο σοκολατένιο βάθος και τη φρεσκάδα του πορτοκαλιού, αυτό είναι χωρίς συζήτηση το συγκεκριμένο cheesecake. Είναι πλούσιο, κρεμώδες, αρωματικό και ναι, είναι από εκείνα τα γλυκά που κόβεις ένα κομμάτι και λες «εντάξει, άξιζε κάθε λεπτό». Και όχι, δεν είναι υπερβολή.

Η βάση από μπισκότα σοκολάτας δίνει χαρακτήρα από την πρώτη μπουκιά, ενώ η γέμιση συνδυάζει τυρί κρέμα, μαρμελάδα πορτοκάλι και σοκολάτα με τρόπο που δεν κουράζει αλλά σε κρατάει εκεί. Το γλάσο από πάνω έρχεται απλώς να κλείσει τη συμφωνία με στιλ.

Υλικά

Για το cheesecake

75 γρ. ανάλατο βούτυρο, συν λίγο επιπλέον για το άλειμμα

175 γρ. μπισκότα digestive σοκολάτας, τριμμένα

200 γρ. μαύρη σοκολάτα με πορτοκάλι, χοντροκομμένη

3 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα πορτοκάλι με λεπτές φλούδες

600 γρ. τυρί κρέμα πλήρες

175 γρ. ζάχαρη άχνη

3 μεσαία αυγά

200 γρ. κρέμα γάλακτος ξινή

1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Για το γλάσο

100 γρ. μαύρη σοκολάτα με πορτοκάλι, ψιλοκομμένη

50 γρ. ανάλατο βούτυρο

50 γρ. πλήρες γάλα

2 κουταλάκια του γλυκού μέλι

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 170 βαθμούς ή στους 150 στον αέρα. Βουτυρώνεις και στρώνεις με λαδόκολλα τη βάση μιας φόρμας με αποσπώμενο πάτο 20 εκ.

Λιώνεις το βούτυρο και το ανακατεύεις με τα τριμμένα μπισκότα. Απλώνεις το μείγμα στη φόρμα, πιέζοντας καλά ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη βάση. Ψήνεις για 4 με 5 λεπτά μέχρι να σφίξει ελαφρά.

Λιώνεις τη σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων σε χαμηλή ένταση και την αφήνεις να κρυώσει λίγο. Ζεσταίνεις τη μαρμελάδα πορτοκάλι μέχρι να γίνει λεία και ρευστή.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάς το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις τα αυγά, την ξινή κρέμα και το κορν φλάουρ και ανακατεύεις καλά. Ρίχνεις τη λιωμένη σοκολάτα, τη μαρμελάδα και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύεις μέχρι το μείγμα να γίνει απολύτως ομοιογενές.

Αδειάζεις προσεκτικά το μείγμα πάνω στη βάση και ψήνεις για περίπου 50 λεπτά, μέχρι τα πλαϊνά να είναι σταθερά και το κέντρο ελαφρώς τρεμουλιαστό. Αφήνεις να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια το βάζεις στο ψυγείο για όλη τη νύχτα.

Για το γλάσο, λιώνεις σε χαμηλή φωτιά τη σοκολάτα, το βούτυρο, το γάλα και το μέλι, ανακατεύοντας μέχρι να γίνει λείο. Το αφήνεις να σταθεί για 3 λεπτά και το απλώνεις πάνω στο cheesecake. Περιμένεις να σταθεροποιηθεί και σερβίρεις.

Καλή απόλαυση!