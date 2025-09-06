Αν νομίζεις ότι το cheesecake θέλει φούρνο, ξανασκέψου το! Με το air fryer μπορείς να ετοιμάσεις ένα απίθανο, κρεμώδες γλυκό που θα ξετρελάνει τους πάντες.

Υλικά

250γρ. digestive μπισκότα

75γρ. ανάλατο βούτυρο

600γρ. τυρί κρέμα (πλήρες)

300γρ. ξινή κρέμα (soured cream)

3 αυγά + 1 κρόκος

250γρ. ζάχαρη (χρυσή καστανή)

Ξύσμα από 1 λεμόνι

½ κ.γ. πάστα βανίλιας

3 κ.σ. κορν φλάουρ

Εκτέλεση

Βάση μπισκότου

Θρυμμάτισε τα μπισκότα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν σκόνη. Λιώσε το βούτυρο και ανακάτεψέ το με τα μπισκότα. Στρώσε το μείγμα στον πάτο μιας φόρμας (20εκ. ή ό,τι χωράει στο air fryer σου) και βάλ’ το στο ψυγείο για 30 λεπτά να σφίξει. Κρέμα cheesecake

Σε ένα μεγάλο μπολ χτύπησε το τυρί κρέμα, την ξινή κρέμα, τα αυγά, τον κρόκο, τη ζάχαρη, το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίξε μέσα το κορν φλάουρ και ανακάτεψε απαλά. Ψήσιμο στο air fryer

Προθέρμανε το air fryer στους 140°C. Ρίξε το μείγμα στη φόρμα και άπλωσέ το ομοιόμορφα. Βάλε τη φόρμα στο καλάθι και ψήσε για 45–60 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί (ο χρόνος μειώνεται αν χρησιμοποιήσεις μικρότερη φόρμα). Σερβίρισμα

Σβήσε το air fryer, άφησε το συρτάρι μισάνοιχτο και περίμενε να κρυώσει. Έπειτα βάλε το cheesecake στο ψυγείο, ιδανικά όλο το βράδυ, για να δέσει η γεύση.

Απλό, εύκολο και απίστευτα απολαυστικό, το cheesecake στο air fryer θα γίνει η νέα σου αγαπημένη συνήθεια!

Καλή απόλαυση!