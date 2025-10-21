Μια πλούσια, αρωματική συνταγή που συνδυάζει την τραγανή πανσέτα με τις γήινες φακές και μια δροσερή, πικάντικη σάλτσα με βότανα. Ιδανικό πιάτο για ένα ιδιαίτερο κυριακάτικο τραπέζι.

Για την άλμη:

Για την πανσέτα και τις φακές:

Λίγο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

1 κιλό χοιρινή πανσέτα χωρίς κόκαλο, με χαραγμένη την πέτσα (ζητήστε το από τον χασάπη σας)

Για τη σάλτσα:

Ετοιμάζεις την άλμη:

Σε κατσαρόλα βράζεις 1 λίτρο νερό με όλα τα υλικά της άλμης. Μόλις λιώσουν η ζάχαρη και το αλάτι, αποσύρεις από τη φωτιά και αφήνεις να κρυώσει.

Μαρινάρεις την πανσέτα:

Τοποθετείς την πανσέτα σε δοχείο με καπάκι, ρίχνεις την άλμη ώστε να τη σκεπάσει πλήρως και βάζεις στο ψυγείο για 24 ώρες.

Ψήνεις την πανσέτα:

Την επόμενη μέρα, τη στεγνώνεις καλά με χαρτί κουζίνας.

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 150°C. Τοποθετείς την πανσέτα πάνω σε σχάρα με ταψί από κάτω και ψήνεις για 2½–3 ώρες, μέχρι να γίνει τραγανή και χρυσαφένια.

Την αφήνεις να «ξεκουραστεί» για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη σερβίρεις.

Ετοιμάζεις τις φακές:

Σε κατσαρολάκι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρεις το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό. Το αφαιρείς και προσθέτεις το κρεμμύδι να μαλακώσει.

Επιστρέφεις το μπέικον, ρίχνεις τα βότανα και τις φακές, ανακατεύεις 1-2 λεπτά και σβήνεις με το κρασί.

Προσθέτεις τον ζωμό και σιγοβράζεις για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι φακές.