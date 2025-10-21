Μια πλούσια, αρωματική συνταγή που συνδυάζει την τραγανή πανσέτα με τις γήινες φακές και μια δροσερή, πικάντικη σάλτσα με βότανα. Ιδανικό πιάτο για ένα ιδιαίτερο κυριακάτικο τραπέζι.
Υλικά
Για την άλμη:
- 150γρ. καστανή ζάχαρη
- 200γρ. αλάτι
- 1 κ.σ. κόκκοι μαύρου πιπεριού
- 2 γαρίφαλα
- 1 φύλλο δάφνης
- 1 κλωνάρι φρέσκο θυμάρι
Για την πανσέτα και τις φακές:
- 1 κιλό χοιρινή πανσέτα χωρίς κόκαλο, με χαραγμένη την πέτσα (ζητήστε το από τον χασάπη σας)
- Λίγο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
- 70γρ. μπέικον, σε μικρά κομμάτια
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 1 κ.σ. herbes de provence
- 200γρ. φακές
- 175ml λευκό κρασί
- 400ml ζωμό κοτόπουλου
Για τη σάλτσα:
- 25γρ. φρέσκο δυόσμο (μόνο τα φύλλα)
- 25γρ. φρέσκο μαϊντανό (μόνο τα φύλλα)
- 50γρ. cavolo nero ή μαύρο λάχανο
- 2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες
- 10γρ. αλατισμένες αντζούγιες, χοντροκομμένες
- 35γρ. κάπαρη, στραγγισμένη και ψιλοκομμένη
- 1 μικρό κρεμμυδάκι (shallot), πολύ ψιλοκομμένο
- 1 κ.γ. αλάτι
- ¼ κ.γ. καγιέν
- Ξύσμα από 1 λεμόνι
- 150ml ελαιόλαδο
Εκτέλεση
- Ετοιμάζεις την άλμη:
Σε κατσαρόλα βράζεις 1 λίτρο νερό με όλα τα υλικά της άλμης. Μόλις λιώσουν η ζάχαρη και το αλάτι, αποσύρεις από τη φωτιά και αφήνεις να κρυώσει.
- Μαρινάρεις την πανσέτα:
Τοποθετείς την πανσέτα σε δοχείο με καπάκι, ρίχνεις την άλμη ώστε να τη σκεπάσει πλήρως και βάζεις στο ψυγείο για 24 ώρες.
- Ψήνεις την πανσέτα:
Την επόμενη μέρα, τη στεγνώνεις καλά με χαρτί κουζίνας.
Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 150°C. Τοποθετείς την πανσέτα πάνω σε σχάρα με ταψί από κάτω και ψήνεις για 2½–3 ώρες, μέχρι να γίνει τραγανή και χρυσαφένια.
Την αφήνεις να «ξεκουραστεί» για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τη σερβίρεις.
- Ετοιμάζεις τις φακές:
Σε κατσαρολάκι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρεις το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό. Το αφαιρείς και προσθέτεις το κρεμμύδι να μαλακώσει.
Επιστρέφεις το μπέικον, ρίχνεις τα βότανα και τις φακές, ανακατεύεις 1-2 λεπτά και σβήνεις με το κρασί.
Προσθέτεις τον ζωμό και σιγοβράζεις για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι φακές.
- Φτιάχνεις τη σάλτσα:
Ζεματάς τον δυόσμο και τον μαϊντανό για 1 λεπτό σε βραστό νερό και τους μεταφέρεις σε παγωμένο νερό.
Ρίχνεις και το cavolo nero για 2 λεπτά στο βραστό νερό, έπειτα και αυτό στο παγωμένο.
Τα στραγγίζεις, τα ψιλοκόβεις και τα αναμειγνύεις με το σκόρδο, τις αντζούγιες, την κάπαρη, το κρεμμυδάκι, το αλάτι, το καγιέν και το ξύσμα λεμονιού.
Προσθέτεις το ελαιόλαδο και ανακατεύεις να γίνει μια χοντροκομμένη σάλτσα.
Σερβίρισμα
Κόψε την πανσέτα σε φέτες, βάλε τις φακές στη βάση ενός μεγάλου πιάτου και σέρβιρε από πάνω το κρέας με λίγη από τη δροσερή πράσινη σάλτσα.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
