Για τη βαθιά σχέση του με τη Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε ανοιχτά ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, αποκαλύπτοντας πως με τη γνωστή ηθοποιό –και τη Δανάη Μπάρκα– έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια «δεμένη οικογένεια». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε πρόσφατα, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό ζωής.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός στάθηκε αρχικά απέναντι στην έννοια του γάμου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι κάτι που τον εκφράζει. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Σε εμένα δεν λειτουργεί ο γάμος, αλλά οι ισχυροί δεσμοί αγάπης κι εμπιστοσύνης και νοιαξίματος. Αυτό είναι δεσμευτικό για εμένα».

Αναφερόμενος στη Βίκυ Σταυροπούλου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας πώς ξεκίνησαν όλα: «Με τη Βίκυ ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέση χωρίς αυτό το στοιχείο, τη σπίθα. Σε εμάς ήταν πιο περίπλοκο, ήρθε πρώτα η αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο. Είμαστε σε μια εποχή που όλα πρέπει να μπαίνουν σε κουτάκια. Δεν φτάσαμε σε ακρότητες. Είμαστε Στοκχόλμη μέχρι ένα σημείο».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη έμφραγμα, εξηγώντας πως αυτή η εμπειρία του άλλαξε την οπτική για τη ζωή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η περιπέτεια με έκανε πιο πλούσιο, αλλά ευτυχώς η αντίληψή μου για τη ζωή ήταν πάντα έτσι ισχυρή».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε επίσης για τη Δανάη Μπάρκα και τη σχέση τους μέσα στο σπίτι, παραδεχόμενος με ειλικρίνεια πως η εκρηκτική κοινωνικότητά της κάποιες φορές τον τρομάζει. «Η Δανάη Μπάρκα είναι ένα πολύ κοινωνικό παιδί, είναι μια θυελλώδης κατάσταση κοινωνικότητας που πολλές φορές με τρομάζει. Και η Βίκυ είναι έτσι. Εγώ είμαι πιο μουντρούχος. Μιλάμε για τρεις διαφορετικές προσωπικότητες μέσα σε ένα σπίτι. Έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω για αυτή την “οικογένεια”, αλλά είναι η ζωή μου», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη Δανάη Μπάρκα και τον τρόπο που χειρίζεται τις δυσκολίες της δημόσιας ζωής, δείχνοντας ωριμότητα και δύναμη. «Έβλεπα ότι πολλές φορές ταλαιπωριόταν η Δανάη στην τηλεόραση αλλά το ευχαριστιόταν. Με εντυπωσίαζε πάρα πολύ πώς αντιμετώπιζε τις δυσκολίες και τις τοξικότητες. Εγώ δεν θα είχα αυτή τη σοφία. Είναι ένα παιδί με πολλά ταλέντα, φωτεινό πλάσμα. Με τη Δανάη είμαι φίλος, αλλά είμαι και μπαμπάς. Θέλω να της λέω ό,τι σκέφτομαι χωρίς πάθος και φόβο και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει αυτό».