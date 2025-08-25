Η Claudia Schiffer δεν κρύβει την αδυναμία της στην Ελλάδα και το απέδειξε για ακόμη μία φορά. Το supermodel των ‘90s επέστρεψε στη χώρα μας και φρόντισε να μοιραστεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες followers της στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Το βράδυ της Κυριακής ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram φορώντας ένα αέρινο, μακρύ φόρεμα σε φωτεινή απόχρωση, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «καλοκαιρινές νύχτες στην Ελλάδα». Χωρίς να αποκαλύπτει το ακριβές σημείο των διακοπών της, η Claudia άφησε ξανά να φανεί η αγάπη της για τη χώρα μας, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερή επιλογή για εκείνη.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι. Πέρυσι είχε γιορτάσει εδώ τα 54α γενέθλιά της, ενώ λίγο αργότερα επισκέφθηκε τη Μεσσηνία και την όμορφη Κορώνη, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα έχει γίνει για εκείνη το απόλυτο καλοκαιρινό καταφύγιο.

