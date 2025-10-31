Ανάμεσα στα επιβλητικά φώτα του Grand Palais στο πάντοτε μαγευτικό και ρομαντικό Παρίσι το φθινόπωρο, εκεί όπου η Art Basel Paris 2025 φέρνει στο προσκήνιο τα πιο ζωντανά ρεύματα της σύγχρονης δημιουργίας, η Samsung Electronics παρουσίασε μια πρωτοβουλία που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με την τέχνη. Στο ειδικά διαμορφωμένο booth της, οι επισκέπτες δεν έβλεπαν απλώς έργα, αλλά μπορούσαν να τα ζήσουν μέσα από τα displays των πρωτοποριακών Samsung Art TVs, όπου η τεχνολογία γίνεται φορέας πολιτισμού. Η εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας συλλογής 22 έργων, σε συνεργασία με την Art Basel Paris, μεταφέροντας το δημιουργικό πνεύμα της έκθεσης απευθείας στα σπίτια των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Από τα Dreams in Giza του Pascale Marthine Tayou μέχρι τα συγκινητικά έργα του Ludovic Nkoth και τις νέες προτάσεις των Tanja Nis-Hansen, Miao Ying και Jessy Razafimandimby, η συλλογή αντικατοπτρίζει τη ζωντάνια, την ποικιλομορφία και την παγκόσμια κουλτούρα της τέχνης του 2025.

Εμπνεύστρια αυτής της δυναμικής συνάντησης τέχνης και τεχνολογίας, είναι η Daria Greene, Επικεφαλής Περιεχομένου και Επιμέλειας στο Samsung Art Store, ένα δυναμικό στέλεχος που πιστεύει ότι η τέχνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, μακριά από το άγγιγμα του χωροχρόνου. Η Greene βρίσκεται πίσω από μια από τις πιο συναρπαστικές πρωτοβουλίες της Samsung: να μετατρέψει τις Samsung Art TVs σε ζωντανές γκαλερί, όπου η τεχνολογία της The Frame με οθόνη Neo QLED και αντιθαμβωτική ματ επιφάνεια αποδίδει κάθε έργο με αυθεντικότητα, χρώμα και βάθος. Για εκείνη, δεν πρόκειται απλώς για τεχνολογική καινοτομία, αλλά για έναν νέο τρόπο να βιώνουμε την τέχνη, φέρνοντάς την πιο κοντά στην καθημερινότητα και στο συναίσθημα. Στο πλαίσιο του Samsung x Art Basel 2025 event, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κα Greene και να πάρουμε μια καλή γεύση από το δικό της όραμα… ένα όραμα που φέρνει τον κόσμο της τεχνολογίας στα μονοπάτια της τέχνης και της δημιουργίας…

T.L.: Η νέα συλλογή Samsung Art Store σε συνεργασία με την Art Basel Paris φέρνει 22 έργα τέχνης απευθείας στα σπίτια των ανθρώπων. Ποιο είναι το όραμα πίσω από αυτή την πρωτοβουλία;

Στη Samsung, η αποστολή μας είναι να κάνουμε την τέχνη προσιτή σε όλους, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή από την εγγύτητά τους σε μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα. Η συνεργασία μας με την Art Basel Paris αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη μεταφορά 22 επιλεγμένων έργων απευθείας στα σπίτια των ανθρώπων μέσω της The Frame, καταργούμε τα παραδοσιακά εμπόδια που ιστορικά χώριζαν την τέχνη από την καθημερινή ζωή.

Αυτό δεν αφορά μόνο την πρόσβαση — αλλά την ενσωμάτωση. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου η τέχνη δεν περιορίζεται σε επισκέψεις σε μουσεία ή ειδικές περιστάσεις, αλλά ενσωματώνεται με φυσικό τρόπο στο καθημερινό περιβάλλον του σπιτιού. Είτε κάποιος ζει σε μια μεγάλη μητρόπολη είτε σε μια απομακρυσμένη περιοχή μακριά από γκαλερί, μπορεί πλέον να απολαμβάνει έργα μουσείου στον προσωπικό του χώρο. Αυτή η συλλογή μάς επιτρέπει να επεκτείνουμε την απήχηση της Art Basel Paris πέρα από τα φυσικά της όρια, δημιουργώντας έναν συνεχή διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη και το παγκόσμιο κοινό. Στόχος είναι η καθημερινή έμπνευση μέσω της τέχνης.

T.L.: Η συλλογή περιλαμβάνει καλλιτέχνες από την Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Πώς επιλέγετε απεικονίσεις που αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη παγκόσμια κουλτούρα;

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στο κοινό μια αυθεντική αίσθηση της Art Basel Paris, συνεργαζόμενοι με πληθώρα γκαλερί και καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο — εκπροσωπώντας το καλύτερο δείγμα της σύγχρονης τέχνης σήμερα.

T.L: Η Samsung συνεργάζεται με μουσεία και καλλιτέχνες για την ψηφιακή παρουσίαση έργων τέχνης. Πώς διασφαλίζετε ότι η ψηφιακή αναπαράσταση διατηρεί την ποιότητα, τα χρώματα και την υφή των πρωτότυπων έργων;

Η διατήρηση της αυθεντικότητας των πρωτότυπων έργων τέχνης είναι απολύτως θεμελιώδης για ό,τι κάνουμε στο Samsung Art Store. Συνεργαζόμαστε στενά με μουσεία, γκαλερί και καλλιτέχνες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιοποίησης ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε λεπτομέρεια αποτυπώνεται πιστά.

Η νέα Frame Pro δεν προβάλλει απλώς όμορφα την τέχνη — την αποδίδει με εντυπωσιακό τρόπο. Εξοπλισμένη με οθόνη Neo QLED τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, με πιστότητα χρωμάτων και βάθος, αποδίδοντας ακόμη και τις πιο λεπτές τονικές διακυμάνσεις που δημιουργεί ο καλλιτέχνης. Είναι επίσης πιστοποιημένη από την PANTONE για αυθεντική αναπαραγωγή χρωμάτων, ώστε να απολαμβάνετε κάθε απόχρωση στην αρχική της μορφή.

Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει τη The Frame είναι η αντιθαμβωτική οθόνη που μιμείται την ματ επιφάνεια του καμβά, εξαλείφοντας την αντανάκλαση που έχουν συνήθως οι παραδοσιακές οθόνες. Η πιστοποιημένη από UL Glare-Free τεχνολογία εξασφαλίζει ότι το έργο φαίνεται καθαρό και αυθεντικό ακόμη και σε έντονο φως. Η ανάλυση 4K UHD αποτυπώνει εντυπωσιακές λεπτομέρειες, ενώ η τεχνολογία Quantum Dot προσφέρει 100% χρωματικό όγκο για ρεαλιστική απόδοση.

Επιπλέον, η The Frame διαθέτει αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος που προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος ανάλογα με τον φωτισμό του χώρου — όπως ακριβώς θα βλέπατε ένα έργο σε μια γκαλερί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνεργαζόμαστε με τους ίδιους τους καλλιτέχνες και τα ιδρύματα ώστε να διασφαλίσουμε την ικανοποίησή τους για την ψηφιακή αναπαράσταση του έργου τους. Αν και ποτέ δεν ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε την εμπειρία της θέασης του πρωτότυπου, στόχος μας είναι να τιμήσουμε το όραμα του καλλιτέχνη και να προσφέρουμε την πιο πιστή ψηφιακή εμπειρία που υπάρχει.

T.L: Πιστεύετε ότι η τεχνολογία φέρνει την τέχνη πιο κοντά στους ανθρώπους ή αφαιρεί από την «αυθεντική» εμπειρία της γκαλερί; Θα μπορούσαν ποτέ οι οθόνες να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μουσεία;

Πιστεύω απόλυτα ότι η τεχνολογία φέρνει την τέχνη πιο κοντά στους ανθρώπους — διευρύνει την πρόσβαση με τρόπους που ήταν αδύνατοι στο παρελθόν. Δεν μπορούν όλοι να ταξιδέψουν στο Παρίσι για την Art Basel ή να επισκεφθούν το Λούβρο ή να παρευρεθούν σε εγκαίνια. Η τεχνολογία κάνει προσιτές στον καθένα αυτές τις εμπειρίες, επιτρέποντάς του να αλληλεπιδράσει ουσιαστικά με την παγκόσμια τέχνη.

Ωστόσο — και αυτό είναι κρίσιμο — οι τηλεοράσεις δεν θα αντικαταστήσουν ποτέ τις γκαλερί. Η εμπειρία του να στέκεσαι μπροστά σε ένα πρωτότυπο έργο είναι ανεπανάληπτη. Υπάρχει κάτι βαθύ στο να βιώνεις την κλίμακα, την υφή και τη φυσική παρουσία ενός έργου — γνωρίζοντας ότι βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι που άγγιξε και δημιούργησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Αυτή η συναισθηματική σύνδεση και η αίσθηση της ιστορικότητας δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Η τεχνολογία συμπληρώνει την εμπειρία, δεν την ανταγωνίζεται. Το MoMA διαθέτει τηλεοράσεις The Frame στο κατάστημά του. Η The Frame λειτουργεί ως γέφυρα — μπορεί να προκαλέσει περιέργεια, να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει το κοινό ώστε να αναζητήσει τα πρωτότυπα έργα. Κάποιος μπορεί να ανακαλύψει έναν καλλιτέχνη στο Art Store και μετά να θελήσει να δει το έργο του από κοντά. Δεν δημιουργούμε μια κατάσταση «ή το ένα ή το άλλο»· επεκτείνουμε το οικοσύστημα της σχέσης των ανθρώπων με την τέχνη. Η τεχνολογία κάνει την τέχνη ζωντανό μέρος της καθημερινότητας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την ανεκτίμητη αξία της φυσικής εμπειρίας.

T.L.: Υπάρχει κάποιο έργο ή καλλιτεχνικό πρότζεκτ που σας έχει επηρεάσει προσωπικά περισσότερο;

Περισσότερο από ένα μεμονωμένο έργο, με εμπνέει η εξέλιξη του έργου ενός καλλιτέχνη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με συγκινούν ιδιαίτερα τα έργα της Leonora Carrington και της αγαπημένης της φίλης Remedios Varo — δύο σουρεαλιστριών ζωγράφων, των οποίων τα έργα βρίσκονται στη συλλογή του MoMA. Οι προσωπικές τους διαδρομές και τα έργα τους ήταν άρρηκτα δεμένα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της φιλίας και της δημιουργικότητας.

T.L.: Ποια είναι τα επόμενα βήματα για το Samsung Art Store όσον αφορά την προώθηση της παγκόσμιας πρόσβασης στην τέχνη και τη στήριξη των ανερχόμενων καλλιτεχνών;

Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για το μέλλον του Samsung Art Store. Η δέσμευσή μας να φέρουμε κοντά σε όλους την τέχνη είναι ένα συνεχές ταξίδι και έχουμε φιλόδοξα σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη.

Όσον αφορά την παγκόσμια πρόσβαση, εργαζόμαστε αδιάκοπα για να καταρρίψουμε γεωγραφικά εμπόδια — επεκτείνοντας τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας μας σε περισσότερες περιοχές, ενώ παράλληλα φροντίζουμε η συλλογή μας να αντικατοπτρίζει διαφορετικές πολιτιστικές προοπτικές απ’ όλο τον κόσμο. Η τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα, και η τεχνολογία μας επιτρέπει να ενισχύουμε αυτούς τους διαπολιτισμικούς διαλόγους σε πρωτοφανή κλίμακα.

Κοιτάζοντας προς το 2026, θα εξερευνήσουμε νέα είδη και μορφές τέχνης, επεκτείνοντας το φάσμα του περιεχομένου και προσεγγίζοντας νέα κοινά. Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα μπορούν να βρουν κάτι που τους αγγίζει, καθιστώντας το Samsung Art Store μια ζωντανή, εξελισσόμενη πλατφόρμα που αντικατοπτρίζει τη δυναμική φύση του ίδιου του κόσμου της τέχνης.

T.L.: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας!

*****

Λίγα Λόγια για την Daria Greene

Η Daria Greene είναι Curator και Content Strategist στη Samsung, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη στρατηγική πολιτισμού, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την υλοποίηση brand ideation & execution για παγκόσμιους οργανισμούς. Χρησιμοποιώντας την τέχνη και τον πολιτισμό ως μεταμορφωτικά εργαλεία, έχει δημιουργήσει αναγνωρισμένα προγράμματα που προκαλούν νέες προοπτικές και ενισχύουν την εμπλοκή της κοινότητας, με αταλάντευτη αφοσίωση στη διαφορετικότητα και την ένταξη (diversity & inclusion). Δραστηριοποιούμενη τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η Daria είναι περισσότερο γνωστή για την εμπνευσμένη ηγεσία και τη δημιουργική καθοδήγησή της. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη και χαρισματική ομιλήτρια, η Diaria διατηρεί διαρκείς σχέσεις σε ποικίλα πολιτιστικά και πολιτικά περιβάλλοντα.