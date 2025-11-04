Το φθινόπωρο είναι εδώ για τα καλά, ο αέρας έχει την αγαπημένη μας μυρωδιά βροχής και χώματος, και ξαφνικά, το σπίτι μας γίνεται και πάλι το πιο φιλόξενο καταφύγιο. Αυτή η αίσθηση coziness είναι το καλύτερο δώρο του φθινοπώρου, ειδικά αν είσαι κι εσύ “χειμωνάκιας” θα συμφωνήσεις μαζί μου. Τι πιο απολαυστικό από το να τυλιχτείς με την αγαπημένη σου κουβέρτα, να έχεις δίπλα σου μια αχνιστή κούπα καφέ ή τσάι και να χαθείς στις σελίδες ενός βιβλίου που σε ταξιδεύει και σου κρατάει συντροφιά; Επειδή λοιπόν αυτή είναι η ιδανική εποχή για χουχούλιασμα και ανάγνωση, οι Lebee Publications προτείνουν τρία συγκλονιστικά βιβλία που αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ψυχής. Βιβλία που μιλούν για την αγάπη, την απώλεια, τη μνήμη και την προσωπική αναζήτηση και μπορούν να γίνουν το δικό σου πνευματικό “καταφύγιο” αυτή τη σεζόν.

Μια βαθιά συγκινητική και αληθινή ιστορία. Ένα βιβλίο-ύμνος στη μητρική αγάπη και στη δύναμη των γυναικών που στάθηκαν όρθιες απέναντι στη φτώχεια, την ορφάνια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από τη σχέση μιας κόρης με τη μάνα της, φωτίζεται το σκληρό, αλλά γεμάτο επιμονή, ταξίδι μιας γενιάς και η δύσκολη μάχη με την άνοια.

“«Αμάν, βρε μαμά! Είπαμε να σβήσεις τις μνήμες που σε πονάνε, αλλά εσύ κοντεύεις να ξεχάσεις κι εμένα».

Μια κόρη. Μια αληθινή ιστορία. Μια μάνα που χάνεται στο θολό τοπίο της άνοιας. Και πίσω τους μια γενιά γυναικών που κουβάλησε στην πλάτη της τη φτώχεια, την ορφάνια, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και συνέχισε. Που αντιστάθηκε. Που στάθηκε όρθια.

Η άνοια δεν είναι απλώς μια ασθένεια. Είναι και μια μεταφορά. Είναι εκείνα που ξεχνιούνται σκόπιμα ή βίαια: Οι θυσίες, οι ρίζες, η αλήθεια των «αόρατων» γυναικών. Αυτό το βιβλίο ξετυλίγει με κοφτερή τρυφερότητα μια αληθινή ιστορία που ξεκινά σε ένα ψαροχώρι της Αργολίδας και καταλήγει στην καρδιά της Αθήνας, με ενδιάμεσους σταθμούς τον σεισμό της Αμοργού, την κατακραυγή αλλά και τη βαθιά αδελφική αγάπη, την αξιοπρέπεια και τη μνήμη.

Μια καθηλωτική αφήγηση. Ένα γράμμα στη μάνα που ξεχνά. Και μια υπόσχεση ότι τίποτα δε θα ξεχαστεί. Η άνοια δεν είναι το τέλος της μνήμης. Είναι η αρχή της αφήγησης. Για όσα δεν ειπώθηκαν. Για όσα αξίζουν να σωθούν.”

Για εσένα που αγαπάς τις ιστορίες που λένε την αλήθεια χωρίς φίλτρα, αυτό το βιβλίο είναι ιδανικό. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ωμό και εξομολογητικό ανάγνωσμα που σε συνεπαίρνει με τον αφηγηματικό του ρυθμό. Με φόντο τη μουσική, ξετυλίγεται μια ιστορία για την απώλεια, την αγάπη και τη βαθιά ανάγκη για αυτογνωσία και λύτρωση.

“Η ζωή μου βασίστηκε σε ένα ψέμα. Βούτηξα στο χάος και την αβεβαιότητα. Το μόνο που γνώριζα και αισθανόμουν ήταν η εγκατάλειψη και η ψυχοφθόρα αναξιότητα.

Ακολούθησα άπειρους λάθος δρόμους αλλά και μερικούς σωστούς. Συνολικά, ωστόσο, η ζωή μου οδηγήθηκε αναπόφευκτα προς πεφωτισμένα πνεύματα που υποδείκνυαν μια βαθιά ανθρωπιά, η οποία και σμίλεψε το πεπρωμένο μου.”

Από τον Παύλο Κικριλή, ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα που σε καλεί να αναστοχαστείς για τη ζωή και το θάρρος. Η αφήγηση σε μεταφέρει στη νοσταλγική δεκαετία του ’80—μια εποχή γεμάτη όνειρα, κασέτες και Τερμίτες. Ένα βιβλίο-στοχασμός που περιγράφει με μοναδικό τρόπο την πορεία προς την αυτογνωσία.

“Με την πένα του Παύλου Κικριλή, ο αναγνώστης μεταφέρεται στη δεκαετία του 80’ που εκτός από τις κασέτες, τελικά η εποχή αυτή ανήκει και στους ιδρυτές του συγκροτήματος των Τερμιτών. Με ονομασία από τα αρχικά τους ο Παύλος (Paul), ο Λαυρέντης (Lary) και ο Δημήτρης Βασαλάκης (Jimmy) διαμορφώνουν την PLJ Band και με την προσθήκη των Αντώνη Μιτζέλο και Τόλη Σκαματζούρα με ξένο στίχο συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό τους.

Ενώ βιώνουν την αποτυχία με αυτό το συγκρότημα, γεύονται στη συνέχεια την επιτυχία με το όνομα Τερμίτες και στίχο ελληνικό ενώ έχει προστεθεί ένα νέο μέλος στη μπάντα, ο Φίλιππος Σπυρόπουλος. Το αφήγημα των Τερμιτών αναδεικνύει με απλό και κινηματογραφικό τρόπο τη συνάντηση των μελών του συγκροτήματος, τις περιπέτειες που είχε στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, στον κόσμο της Μουσικής.

Ένα ταξίδι κυριολεκτικό με το αυτοκίνητό τους να γίνεται το σπίτι τους στο Παρίσι και από την άλλη ένα ταξίδι μεταφορικό που επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα του δικού τους ήχου, του αυθορμητισμού και του ονείρου τους. Σε μια έκδοση με περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, ξεδιπλώνεται κάθε σημείο αναφοράς τους που μας κάνει ακόμη και τώρα να μιλάμε για τη ζωή που χάθηκε στη σκόνη.”

