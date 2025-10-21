Έφυγε από τη ζωή σήμερα το βράδυ, στα 81 του χρόνια, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο “Νιόνιος” που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι. Ο σπουδαίος δημιουργός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία, όπου έδινε τη δική του μάχη τις τελευταίες μέρες. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά, βάζοντας τέλος σε μια ζωή γεμάτη μουσική, σκέψη και δημιουργία. Από το 2021 πάλευε με τον καρκίνο, με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Ο “Νιόνιος” που μίλησε για όλους

Δεν ήταν απλώς ένας τραγουδοποιός. Ήταν μια ολόκληρη εποχή. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε, τραγούδησε και σχολίασε όσα ζούσε η Ελλάδα για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Έβαλε στο τραγούδι του πολιτική, ποίηση, σάτιρα και ρομαντισμό, πάντα με τη δική του ιδιαίτερη ματιά. Δεν φοβήθηκε ποτέ να είναι διαφορετικός — και αυτό τον έκανε διαχρονικό.

Από τη Θεσσαλονίκη στο πάνθεον του ελληνικού τραγουδιού

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Δεκεμβρίου 1944, με ρίζες από την Πόλη και τη Φιλιππούπολη, ο Σαββόπουλος εγκατέλειψε τη Νομική για να ακολουθήσει τη μουσική. Το 1963 κατέβηκε στην Αθήνα και, μέσα σε λίγο καιρό, έγινε το νέο πρόσωπο της ελληνικής σκηνής. Με το βλέμμα στραμμένο στα κοινωνικά ζητήματα, κατάφερε να εκφράσει μια ολόκληρη γενιά που αναζητούσε φωνή και ταυτότητα.

Συνδύασε τον Ντίλαν και τον Ζάπα με το μακεδονίτικο λαϊκό στοιχείο, δημιουργώντας έναν ήχο που δεν έμοιαζε με τίποτα ως τότε. Ήταν ροκ, λαϊκός, ποιητής, προφήτης, σατιρικός, όλα μαζί. Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν ανήκε σε “σχολή”. Ίδρυσε τη δική του. Και άφησε πίσω του τραγούδια και κομμάτια της συλλογικής μας μνήμης.