Αν ψάχνεις για μια εύκολη, ελαφριά και καλοκαιρινή σαλάτα που μπορεί να σταθεί είτε ως κυρίως πιάτο είτε ως συνοδευτικό, αυτή η μακαρονοσαλάτα είναι ό,τι πρέπει. Με νότες λεμονιού, φρέσκα λαχανικά και προαιρετική φέτα, έχει όλα όσα χρειάζεται για να σε δροσίσει και να σε χορτάσει.
Υλικά
- 85 γρ. ζυμαρικά (π.χ. πένες ή κοχύλια)
- Ξύσμα και χυμός από ½ ακέρωτο λεμόνι
- ¼ κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- ½ κ.σ. ελαιόλαδο, κατά προτίμηση έξτρα παρθένο
- ¼ αγγουριού, καθαρισμένο και κομμένο σε κυβάκια
- 100 γρ. ντοματίνια, κομμένα στα τέσσερα
- 15 γρ. φρέσκος βασιλικός, χοντροκομμένος
- 60 γρ. φέτα, θρυμματισμένη (προαιρετικά)
- Μια χούφτα μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι (προαιρετικά)
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
- Βράσε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
- Στο μεταξύ, χτύπα σε ένα μπολ το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το κρεμμύδι, το ελαιόλαδο και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
- Όταν βράσουν τα ζυμαρικά, στράγγισέ τα και ξέπλυνέ τα κάτω από κρύο νερό για να κρυώσουν.
- Ρίξε τα ζυμαρικά σε ένα μεγάλο μπολ και πρόσθεσε τη σάλτσα λεμονιού, το αγγουράκι, τα ντοματίνια, τον βασιλικό και, αν θέλεις, τη φέτα και τις ελιές.
- Ανακάτεψε απαλά και σέρβιρε αμέσως ή φύλαξέ τη στο ψυγείο για αργότερα.
Ιδανική για πικνίκ, γραφείο ή ελαφρύ δείπνο στη βεράντα, αυτή η μακαρονοσαλάτα είναι γεμάτη φρεσκάδα και άρωμα.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
