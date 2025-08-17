Αν ψάχνεις μια σαλάτα που να είναι δροσερή, χορταστική αλλά και ελαφριά – κάτι που να ταιριάζει τέλεια δίπλα σε ψητά ή να τρώγεται και σκέτη σαν light lunch – τότε αυτή εδώ με πλιγούρι, αγγούρι και αρωματικά, είναι ό,τι πρέπει. Έχει κάτι από ανατολή, κάτι από ελληνικό καλοκαίρι και μια φρεσκάδα που δεν συγκρίνεται. Είναι η σαλάτα που θα την κάνεις μια φορά και μετά θα τη ζητάνε όλοι συνέχεια.

Υλικά:

(για 4 άτομα)

  • 1 φλιτζάνι πλιγούρι (ή αλλιώς μπούλγουρ)
  • 2 αγγουράκια κομμένα σε κυβάκια
  • 2 ντομάτες ώριμες, ψιλοκομμένες (ή 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση)
  • ½ κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο
  • 1 ματσάκι μαϊντανό
  • Χυμός από 1 λεμόνι
  • 3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Προαιρετικά: λίγη φέτα θρυμματισμένη ή κύβοι αβοκάντο

Εκτέλεση:

  1. Ετοιμάζουμε το πλιγούρι: Το ξεπλένουμε καλά και το βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε ζεστό νερό (περίπου διπλάσια ποσότητα από το πλιγούρι) και το αφήνουμε σκεπασμένο για 20-30 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμο, το στραγγίζουμε καλά και το αφρατεύουμε με ένα πιρούνι.
  2. Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά και τα αρωματικά: Τα αγγουράκια, οι ντομάτες, το κρεμμύδι και τα μυρωδικά μπαίνουν όλα σε ένα μεγάλο μπολ. Αν θέλεις, μπορείς να περάσεις το κρεμμύδι από λίγο νερό με ξύδι για να μαλακώσει η έντασή του.
  3. Ενώνουμε τα υλικά: Προσθέτουμε το πλιγούρι στο μπολ με τα λαχανικά και ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε το λεμόνι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και δοκιμάζουμε. Αν θες να το απογειώσεις, τώρα είναι η στιγμή να προσθέσεις και λίγη φέτα ή αβοκάντο.
  4. Σερβίρισμα: Τρώγεται καλύτερα δροσερή, οπότε ιδανικά άφησέ τη στο ψυγείο για 15-20 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Είναι τέλεια ως συνοδευτικό με ψητό κοτόπουλο ή ψάρι, αλλά και μόνη της με μια φέτα χωριάτικο ψωμί – απλά υπέροχη!

Γιατί να τη φτιάξεις:

Γιατί είναι εύκολη, οικονομική, υγιεινή και – let’s be honest – πάρα πολύ νόστιμη. Και είναι από αυτές τις σαλάτες που «κάθονται» όμορφα και σε μπουφέ, και σε ταπεράκι για τη δουλειά, και σε καλοκαιρινό picnic με φίλους. Bonus: όσο κάθεται, γίνεται ακόμα πιο νόστιμη.

