Αν ψάχνεις μια σαλάτα που να είναι δροσερή, χορταστική αλλά και ελαφριά – κάτι που να ταιριάζει τέλεια δίπλα σε ψητά ή να τρώγεται και σκέτη σαν light lunch – τότε αυτή εδώ με πλιγούρι, αγγούρι και αρωματικά, είναι ό,τι πρέπει. Έχει κάτι από ανατολή, κάτι από ελληνικό καλοκαίρι και μια φρεσκάδα που δεν συγκρίνεται. Είναι η σαλάτα που θα την κάνεις μια φορά και μετά θα τη ζητάνε όλοι συνέχεια.
Υλικά:
(για 4 άτομα)
- 1 φλιτζάνι πλιγούρι (ή αλλιώς μπούλγουρ)
- 2 αγγουράκια κομμένα σε κυβάκια
- 2 ντομάτες ώριμες, ψιλοκομμένες (ή 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση)
- ½ κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο
- 1 ματσάκι μαϊντανό
- Χυμός από 1 λεμόνι
- 3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
- Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Προαιρετικά: λίγη φέτα θρυμματισμένη ή κύβοι αβοκάντο
Εκτέλεση:
- Ετοιμάζουμε το πλιγούρι: Το ξεπλένουμε καλά και το βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε ζεστό νερό (περίπου διπλάσια ποσότητα από το πλιγούρι) και το αφήνουμε σκεπασμένο για 20-30 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμο, το στραγγίζουμε καλά και το αφρατεύουμε με ένα πιρούνι.
- Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά και τα αρωματικά: Τα αγγουράκια, οι ντομάτες, το κρεμμύδι και τα μυρωδικά μπαίνουν όλα σε ένα μεγάλο μπολ. Αν θέλεις, μπορείς να περάσεις το κρεμμύδι από λίγο νερό με ξύδι για να μαλακώσει η έντασή του.
- Ενώνουμε τα υλικά: Προσθέτουμε το πλιγούρι στο μπολ με τα λαχανικά και ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε το λεμόνι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και δοκιμάζουμε. Αν θες να το απογειώσεις, τώρα είναι η στιγμή να προσθέσεις και λίγη φέτα ή αβοκάντο.
- Σερβίρισμα: Τρώγεται καλύτερα δροσερή, οπότε ιδανικά άφησέ τη στο ψυγείο για 15-20 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Είναι τέλεια ως συνοδευτικό με ψητό κοτόπουλο ή ψάρι, αλλά και μόνη της με μια φέτα χωριάτικο ψωμί – απλά υπέροχη!
Γιατί να τη φτιάξεις:
Γιατί είναι εύκολη, οικονομική, υγιεινή και – let’s be honest – πάρα πολύ νόστιμη. Και είναι από αυτές τις σαλάτες που «κάθονται» όμορφα και σε μπουφέ, και σε ταπεράκι για τη δουλειά, και σε καλοκαιρινό picnic με φίλους. Bonus: όσο κάθεται, γίνεται ακόμα πιο νόστιμη.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
