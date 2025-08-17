Αν ψάχνεις μια σαλάτα που να είναι δροσερή, χορταστική αλλά και ελαφριά – κάτι που να ταιριάζει τέλεια δίπλα σε ψητά ή να τρώγεται και σκέτη σαν light lunch – τότε αυτή εδώ με πλιγούρι, αγγούρι και αρωματικά, είναι ό,τι πρέπει. Έχει κάτι από ανατολή, κάτι από ελληνικό καλοκαίρι και μια φρεσκάδα που δεν συγκρίνεται. Είναι η σαλάτα που θα την κάνεις μια φορά και μετά θα τη ζητάνε όλοι συνέχεια.

Υλικά:

(για 4 άτομα)

1 φλιτζάνι πλιγούρι (ή αλλιώς μπούλγουρ)

2 αγγουράκια κομμένα σε κυβάκια

2 ντομάτες ώριμες, ψιλοκομμένες (ή 10 ντοματίνια κομμένα στη μέση)

½ κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο

1 ματσάκι μαϊντανό

Χυμός από 1 λεμόνι

3-4 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Προαιρετικά: λίγη φέτα θρυμματισμένη ή κύβοι αβοκάντο

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε το πλιγούρι: Το ξεπλένουμε καλά και το βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε ζεστό νερό (περίπου διπλάσια ποσότητα από το πλιγούρι) και το αφήνουμε σκεπασμένο για 20-30 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμο, το στραγγίζουμε καλά και το αφρατεύουμε με ένα πιρούνι. Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά και τα αρωματικά: Τα αγγουράκια, οι ντομάτες, το κρεμμύδι και τα μυρωδικά μπαίνουν όλα σε ένα μεγάλο μπολ. Αν θέλεις, μπορείς να περάσεις το κρεμμύδι από λίγο νερό με ξύδι για να μαλακώσει η έντασή του. Ενώνουμε τα υλικά: Προσθέτουμε το πλιγούρι στο μπολ με τα λαχανικά και ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε το λεμόνι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και δοκιμάζουμε. Αν θες να το απογειώσεις, τώρα είναι η στιγμή να προσθέσεις και λίγη φέτα ή αβοκάντο. Σερβίρισμα: Τρώγεται καλύτερα δροσερή, οπότε ιδανικά άφησέ τη στο ψυγείο για 15-20 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Είναι τέλεια ως συνοδευτικό με ψητό κοτόπουλο ή ψάρι, αλλά και μόνη της με μια φέτα χωριάτικο ψωμί – απλά υπέροχη!

Γιατί να τη φτιάξεις:

Γιατί είναι εύκολη, οικονομική, υγιεινή και – let’s be honest – πάρα πολύ νόστιμη. Και είναι από αυτές τις σαλάτες που «κάθονται» όμορφα και σε μπουφέ, και σε ταπεράκι για τη δουλειά, και σε καλοκαιρινό picnic με φίλους. Bonus: όσο κάθεται, γίνεται ακόμα πιο νόστιμη.