Η καθημερινότητά μας έχει γίνει ένα ατέλειωτο… scroll down υποχρεώσεων. Δουλειές, meetings, ραντεβού, κάνουν την ανάγκη μας για ένα μικρό break πιο επιτακτική από ποτέ. Γι’ αυτό, όλοι κυνηγάμε εκείνες τις μικρές, γρήγορες δόσεις χαράς που θα μας φτιάξουν τη διάθεση. Από τον πρώτο απαραίτητο καφέ που λειτουργεί σαν το «reboot» της ενέργειάς μας, μέχρι το σνακ που θα μας κρατήσει εν δράσει ως το βράδυ…. Οπότε, ακριβώς εκεί που οι ρυθμοί χτυπούν κόκκινο, ο κορυφαίος #1 προορισμός για online delivery στην Ελλάδα, το efood, επιστρέφει με μια ανανεωμένη προσφορά που έρχεται να μετατρέψει αυτές τις μικρές στιγμές σε διπλή ευτυχία, προσφέροντάς μας επιπλέον αξία.

1+1: Το δώρο της απόλαυσης επιστρέφει δυναμικά

Πρώτα από όλα, το 1+1 από το efood είναι ουσιαστικά μια πρόσκληση για απόλαυση δύο φορές περισσότερο και μάλιστα, πληρώνοντας μόνο για το ένα. Φυσικά, ο τρόπος είναι εξαιρετικά απλός και φιλικός, κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο την εμπειρία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσουμε ή να ανοίξουμε την εφαρμογή του efood, και στη συνέχεια, το κλειδί βρίσκεται στο ειδικό φίλτρο «1+1». Ενεργοποιώντας το, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το προϊόν που θέλουμε, λαμβάνοντας αυτόματα ακόμη ένα δωρεάν από το ίδιο κατάστημα. Προφανώς, αυτή η προσφορά καλύπτει μια μεγάλη γκάμα από αμέτρητα συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καθιστώντας την εύκολα προσβάσιμη σε όλους μας.

Καφές: Ο απόλυτος σύμμαχος της ημέρας

Εννοείται ότι ο καφές είναι ο βασικός «σύμμαχος» στην καθημερινότητά μας. Είτε ως μια «τονωτική ένεση» που χρειαζόμαστε το πρωί για να ξεκινήσουμε δυναμικά, είτε το απαραίτητο διάλειμμα στο γραφείο για μια στιγμή ηρεμίας, είτε η απόλαυση που περιμένουμε όλοι μας το απόγευμα, ο καφές είναι πάντα εκεί για να μας τονώνει. Στο πλαίσιο του 1+1, η προσφορά περιλαμβάνει μεγάλα και αγαπημένα ονόματα στο χώρο του καφέ, όπως:

Γρηγόρης

Η ιδανική επιλογή για τους λάτρεις του καφέ – ο απόλυτα ισορροπημένος espresso με βελούδινο αφρόγαλα που κάνει κάθε διάλειμμα ξεχωριστό.

Overoll Croissanterie

Ο καφές συναντά το πιο τραγανό και αφράτο croissant της πόλης. Κάθε γουλιά και κάθε μπουκιά είναι μια μικρή γαλλική εμπειρία, ιδανική για όσους ξέρουν να απολαμβάνουν τις μικρές χαρές.

Coffee Lab

Ο «παράδεισος» των coffee lovers που αναζητούν έντονα αρώματα και φρέσκους single origin καφέδες. Η κάθε παρασκευή κρύβει πάθος, γνώση και μια δόση… πειραματισμού που μας αρέσει.

Mikel

Η urban συνήθεια που έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας. Ένα πραγματικά μοναδικό blend, με ανώτερα γευστικά χαρακτηριστικά από την κάθε ποικιλία ξεχωριστά, ο καφές Mikel είναι η παρέα που χρειάζεσαι κάθε στιγμή της ημέρας.

Φούρνος Βενέτη

Κλασική αξία και σήμα κατατεθέν του καλού πρωινού. Εννοείται ότι ο καφές σερβίρεται μαζί με φρεσκοψημένες λιχουδιές που ξυπνούν όλες μας τις αισθήσεις και θα ικανοποιήσουν ακόμα και τον μεγαλύτερο γνώστη του είδους.

Starbucks

Το διεθνές icon του καφέ που έχει συνδεθεί με στιγμές χαλάρωσης, ζεστασιάς και έμπνευσης. Από τον signature cappuccino μέχρι τα αγαπημένα seasonal ροφήματα, πάντα ξέρεις τι να περιμένεις, ποιότητα και cozy διάθεση.

Επομένως, μέσα από αυτές τις επιλογές, το efood εξασφαλίζει ότι κανένας λάτρης του καφέ δεν θα μείνει παραπονεμένος, κάνοντας την πρωινή ρουτίνα ή το διάλειμμα πιο απολαυστικό και οικονομικό από κάθε άλλη φορά, με λίγα μόνο «κλικ».

Πίτσα, burgers και πολλές ακόμα απολαύσεις για να «βγάλουμε» τη μέρα

Ωστόσο, χρειαζόμαστε έξτρα ενέργεια για να φέρουμε εις πέρας τις δουλειές μας και για αυτό, έχουμε στη διάθεσή μας πολλές προσφορές και σε φαγητό. Δημοφιλείς κουζίνες όπως η πίτσα και τα burgers συμπεριλαμβάνονται στο 1+1, μαζί με πολλές ακόμη επιλογές μέσα από το efood, καλύπτοντας διαφορετικά γούστα και ανάγκες.

Βέβαια, όπως κάθε καλό πράγμα, έτσι και η προσφορά δεν θα κρατήσει για πάντα! Για αυτό, κράτα σημειώσεις… το efood μας δίνει τέσσερις ολόκληρες εβδομάδες γεμάτες διπλή απόλαυση, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της στις 2/11.

Η διπλή απόλαυση σε περιμένει

Εσύ ακόμα να κατεβάσεις ή να ανοίξεις την εφαρμογή efood, και να ενεργοποιήσεις το φίλτρο 1+1 για να βρεις τις μοναδικές προσφορές που σε περιμένουν; Η ευκαιρία για διπλή χαρά είναι εκεί, έτοιμη να την αδράξεις μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.